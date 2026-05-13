/Venus Transit 2026: పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

Venus Transit In Pushya Nakshatra Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభగ్రహాల్లో శుక్ర గ్రహం ఒకటి.. ఈ గ్రహం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు రాత్రికి రాత్రే ధనవంతువులవుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికండా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇదిలా ఉంటే శనిచే పాలించే పుష్య నక్షత్రంలో శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. జూన్ 11న మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలకు, శుక్రుడు శని పాలించే పుష్య నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. శుక్రుడు జూన్ 23 వరకు అదే రాశిలో కొనసాగుతాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో నాలుగు రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశులవారికి సంపదతో పాటు ప్రేమ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. కాబట్టి శుక్రుడి ప్రభావంతో ఏయే రాశులవారికి చాలా బాగుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మకర రాశి
శని నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు వెళ్లడం వల్ల మకర రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్బుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు కూడా తొలగిపోయే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. వీరికి తప్పకుండా మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు చాలా బాగుంటాయి. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. వృత్తిపరంగా కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
శుక్రుని ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి అనేక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే జీవితంలో సానుకూల శక్తితో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితంలో ఆపారమైన విజయాలు సాధించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. వృత్తిలో కూడా వేగవంతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. కొత్త కొత్త అవకాశాలతో ముందుకు వెళ్లే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి శుక్రుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి వెళ్లడం వల్ల అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రేమ సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు బలంగా మారే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అవగాహనతో కొన్ని రకాల సమస్యలు కూడా పరిష్కామవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా భారీగా తిరిగి వచ్చే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఆదాయ వనరులు కూడా మెరుగుపడతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది.
తులారాశి
శని నక్షత్రంలో శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో తులా రాశివారికి ఈ సమయంలో అనేక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి ఉన్నత అధికారుల సపోర్ట్ కూడా అందుతుంది. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు కూడా సక్రమంగా ముందుకు సాగే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో కూడా వీరు తప్పకుండా విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో విశేషమైన సంతోషం కూడా కలుగుతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook