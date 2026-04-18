Venus Transit 2026: ఏప్రిల్ 19 నుంచి వీరికి గోల్డెన్ డేస్.. మీ రాశి ఇందులో ఉందా?

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: ఏప్రిల్ 19వ తేదీ నుంచి శుక్రవారం కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి అపార ధన లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 18, 2026, 10:45 AM IST

Venus Transit 2026: ఏప్రిల్ 19 నుంచి వీరికి గోల్డెన్ డేస్.. మీ రాశి ఇందులో ఉందా?

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ కదలికలతో పాటు సంచారాలు, తిరోగమనలు, సంయోగాలు ఇవన్నీ మానవ జీవితాలపై ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో ఏర్పడే శుభ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి సుఖసంతోషాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి అంతేకాకుండా ఐశ్వర్యంతో పాటు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడపగలుగుతారు. ఇదిలా ఉంటే ఐశ్వర్యానికి కారకుడైన శుక్ర గ్రహం ఏప్రిల్ నెలలో సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించబోతుంది. ఇది ఏప్రిల్ 19వ తేదీన జరగబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి జాతకంలో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాష్ట్రాల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడమే కాకుండా.. ఎన్నో రకాల ఇబ్బందుల నుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధికంగా లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశుల వారికి జాక్పాట్..
వృషభరాశి 
శుక్రుడి సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృషభ రాశి వారికి ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్‌గా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతంగా పూర్తి అవ్వడమే కాకుండా.. వ్యాపారస్తులకు ఊహించని లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పదోన్నతులు  వరించబోతున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు..

మిథున ​ రాశి 
మిథున రాశి వారికి ఈ సంచార ప్రభావం వల్ల విదేశీ ప్రయాణాలు చాలా అనుకూలించబోతున్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా.. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరిగి.. జీవితంలో అనుకున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.

కన్యారాశి 
కన్యా రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా వరించబోతోంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న కోర్టు కేసులు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. తండ్రి వైపు నుంచి ఆస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశీ యోగం కూడా కూడా ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కోరికలు ఈ సమయంలో తప్పకుండా వరించబోతున్నాయి. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు..

కుంభరాశి 
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి ప్రభావంతో వాహనాలతో పాటు కొత్త గృహాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పనితీరుపై అధికారుల ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతోపాటు ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా జీతాలు పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా బోనస్ లభించే సూచనలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలుగబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

