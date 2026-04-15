Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయ వేళ ఈ రాశులవారికి జాక్‌పాట్‌.. పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!

Venus Transit In Taurus Effect On Zodiac: అక్షయ తృతీయ వేళ వృషభ రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా వరకు కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయంలో లాభాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:21 AM IST

Venus Transit In Taurus Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్ర గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే శుక్రుడు త్వరలో తన సొంత రాశి వృషభంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఏప్రిల్ 19న జరిగే ఈ శుక్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా జీవితాల్లో కూడా ఊహించని సానుకూల మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఏప్రిల్ 19న జరిగే ఈ శుక్ర సంచారం అక్షయ తృతీయ సమయంలో జరగబోతోంది. దీని కారణంగా శుక్రుడి రెట్టింపు ప్రభావం అన్ని రాశులవారిపై పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా నాలుగు రాశులవారికి ఈ సమరంలో ఆర్థికంగా అద్బుతంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది. 

ఈ రాశులవారికి బంగారు భవిష్యత్‌:
మీన రాశి:
అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా జరిగే ఈ రాశి సంచారం కారణంగా మీన రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా కూడా కొత్త కొత్త మలుపులు తిరుగుతాయి. దీంతో పాటు కమ్యూనికేషన్‌ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆఫీసుల్లో ఉన్నత అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. 

వృషభ రాశి:
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, వృషభ రాశిని శుక్రుడి సొంత రాశిగా భావిస్తారు. అయితే, శుక్రుడి సంచారంతో ఈ సొంత రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే ఆకర్షణ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. విలాసవంతమైన వస్తువులు, కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా కొత్త పనులు ప్రారంభించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

కన్యా రాశి:
ఈ శుక్రుడి ప్రభావంతో కన్యా రాశివారికి కూడా అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు కూడా ఎంతో సులభంగా వెళ్లగలుగుతారు. దీంతో పాటు కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా నెలకొంటుంది. అలాగే వ్యాపారస్తులకు భారీ లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

కుంభ రాశి:
శుక్రుడి ప్రభావంతో కుంభ రాశివారికి వాహన యోగం కూడా కలుగుతుంది. పెట్టబడులు పెట్టాలనుకునేవారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే భవిష్యత్‌లో కూడా అద్బుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు పెట్టుబడులపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల జీవితం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సుఖసంతోషాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే సౌకర్యాలు కూడా విపరీంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

