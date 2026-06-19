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Venus Transit 2026: జూలై 29న సూర్యుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అదృష్టమే అదృష్టం!

Venus Transit In Uttara Phalguni Nakshatra 2026: జూలై 29వ తేదిన సూర్యుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:27 AM IST
Venus Transit 2026: జూలై 29న సూర్యుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అదృష్టమే అదృష్టం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూలై 29న సూర్యుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు!
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