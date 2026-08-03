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ఆగస్టు 1న శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి రాజయోగం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!

Venus Transit In Virgo Effect: ఆగస్టు 1న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు నుంచి సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:56 AM IST
ఆగస్టు 1న శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి రాజయోగం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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