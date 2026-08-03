/ఆగస్టు 1న శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి రాజయోగం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!

Venus Transit In Virgo Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, సౌందర్యం, ఆనందంతో పాటు విలాసాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం తన స్థానాన్ని మార్చుకుంది.. ఆగస్టు 1న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి సంచారం చేసింది.. రాబోయే 30 రోజుల పాటు శుక్రుడు ఇదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు.. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ గ్రహ సంచారం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు.. శుక్రుడి రాశి సంచార ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై పడినప్పటికీ.. ప్రత్యేకంగా 3 రాశుల వారికి మాత్రం ఈ సమయం అత్యంత అదృష్టదాయకంగా మారబోతోంది.
ఫ్యాషన్, మీడియాతో పాటు ఆర్ట్, బ్యాంకింగ్, బిజినెస్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ 30 రోజుల కాలం గోల్డెన్ పీరియడ్గా మారబోతోందని జ్యోతిష్యలు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి అదృష్టం కలుగుతుందో? అదృష్టం పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆగస్టులో అదృష్టం పొందే రాశులవారు..
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే కావడంతో ఈ సంచారం వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయంగా చెప్పొచ్చు. భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. ప్రేమ జీవితంలో శుభవార్తలు తప్పకుండా వింటారు.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి రాబోయే కొన్ని వారాలు ఆర్థికంగా ఊహించని శుభవార్తలు కలుగుతాయి. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు లేదా అనుకోకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెరిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి సంచారం వల్ల వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాలలో కొత్త శిఖరాలను తాకే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న డీల్స్ ఓకే అవుతాయి. పెద్ద కాంట్రాక్టులు లభించి భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవ మర్యాదలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి లభించే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనులు కూడా సులభంగా విజయవంతమవుతాయి. ముఖ్యంగా అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.
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