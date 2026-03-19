Venus Transit 2026: భరణి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక కాసుల వర్షమే!

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac 2026: నవగ్రహాల్లో అత్యంత శుభగ్రహంగా భావించే శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారాన్ని చేయబోతున్నాడు. పంచాంగం ప్రకారం 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఆరవ తేదీ తెల్లవారి జామున ఒకటి గంటల సమయంలో శుక్రుడు భరణి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు అంటే సుమారు 11 రోజులపాటు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగడం విశేషం.. భరణి నక్షత్రానికి శుక్రులే అధిపతి కావడంతో ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి శుక్రుడు ప్రభావం రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు కూడా సంభవించబోతున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి.. ప్రేమ జీవితంలో మధురానుభూతులు లభించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే శుక్రుడి ప్రభావం ఏ రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకువస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి ఊహించని లాభాలు:
వృషభ రాశి
శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా వృషభరాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవడమే కాకుండా.. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులు భారీగా లాభాలను పొందే అవకాశాలున్నాయి. సమాజంలో వీరికి గౌరవ మర్యాదలు కూడా లభిస్తాయి.
తులారాశి
శుక్రుడు తులా రాశికి అధిపతి కావడంతో ఈ రాశి వారిపై కూడా ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, వీరికి ఈ సమయం గోల్డెన్ పీరియడ్గా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఆందోళన ఇప్పుడు తొలగిపోతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న చిక్కులు వీడి.. భాగస్వామితో ఎంతో ఆనందంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. నూతన గృహాలు లేదా వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు.
మిధున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలు అందించబోతోంది. అలాగే వీరికి అద్భుతమైన గుర్తింపు కూడా లభించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా శుక్రుడి సంచారంతో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. పాత అప్పుల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న మనస్పార్థాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో విపరీతమైన శాంతి నెలకొంటుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
