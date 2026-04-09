Venus Transit 2026: శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac: త్వరలో శుక్రుడు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 9, 2026, 10:22 AM IST

Venus Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక్కొక్క గ్రహం, ఒక్కొక్క రాశిపై ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాల ప్రభావంతో కూడా అన్ని రాశులపై ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమంలో కీలక మార్పుల కారణంగా నాలుగు రాశులవారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శుక్ర గ్రహం సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరగడమే కాకుండా ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అలాగే అన్ని సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

ఈ రాశులవారిపై ప్రభావం:
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశివారికి నక్షత్ర సంచారంతో జీవితంలో అద్భుతం జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదురుతాయి. ఆఫీసుల్లో వీరి పనికి తగ్గట్లు ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే పదోన్నతులు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.  అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.

మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరు చేపట్టిన ప్రతి పనిలో అద్భుతమైన విజయాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునేవారి కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేతారు. అంతేకాకుండా శుక్రుడి అనుగ్రహంతో సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు ఈ సమయంలో మంచి సంస్థల నుంచి ఉద్యోగాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా పాత బాకీల నుంచి డబ్బులు కూడా సులభంగా వసూలవుతాయి. 

తుల రాశి: 
శుక్రుడి సంచారంతో తుల రాశివారికి జీవితంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సంబంధాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు భార్యభర్తల మధ్య వస్తున్న గొడవలు కూడా సులభంగా సర్థుమణుగుతాయి. దీంతో పాటు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేయాలనుకునేవారికి అనేక సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో నూతన గృహం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది.

ధనుస్సు రాశి: 
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న అనేక రకాల పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే కోర్టు కేసుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సులభంగా సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఎప్పటి నుంచో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్నవారికి ఈ సమయంలో భారీగా లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా రెట్టింపు అవుతుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

