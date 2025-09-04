Venus Transit: సెప్టెంబర్ 15న శుక్రుడు కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి ఉంచని ధన లాభాలు, పెద్ద పెద్ద ప్రమోషన్స్..

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అత్యంత శుభగ్రహంగా పరిగణించే శుక్రుడు అప్పుడప్పుడు రాశి సంచారంతో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు. ఈ గ్రహ రాశి సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే శుక్రుడు సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో తప్పకుండా శుభ పరిణామాలు ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జన్మ నక్షత్రంలో శుక్రుడు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ఎలాంటి డోకా ఉండదు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై కూడా పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్యుడి సింహరాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా అదృష్టం ప్రకాశించి జీవితంలో ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వృషభరాశి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం కారణంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు కొన్ని భూములతో పాటు ఇండ్లను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మాట తీరు కూడా పెరిగి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మాట పనితీరు కూడా మెరుగు పడుతుంది. అలాగే ఇతరులను కూడా ఎంతో సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు. తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
తులారాశి
తులా రాశి వారికి సంచారం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి బోలెడు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్నవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. దీనివల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్రుని సంచార ప్రభావం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పనిలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. ఉద్యోగాల్లో ఊహించని ప్రమోషన్స్ పొందగలుగుతారు. భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా ఎప్పటినుంచో ప్రమోషన్స్ పొందాలనుకుంటున్న వారికి ఈ సమయంలో లభిస్తాయి. అలాగే భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో ఉద్యోగాలు పొందాలనుకుంటున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి