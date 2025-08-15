English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venus Transits Own Zodiac Sign: చాలా రోజుల తర్వాత శుక్రుడి సొంత రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా అద్భుతమైన సమయం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా వీరు విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 09:59 AM IST

Venus Transit: సొంత రాశిలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులవారికి పండగే.. డబ్బే, డబ్బు!

Venus Transits Own Zodiac Sign Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడిని సంపదను ఇచ్చే గ్రహంగా చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ గ్రహ సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. శుక్రుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి తప్పకుండా సంచారం చేస్తాడు. ముఖ్యంగా శుక్రుడి సొంత రాశైయిన తుల రాశిలోకి చాలా అరుదుగా సంచారం చేస్తాడు. ఈ రాశిలోకి కేవలం ఒక సంవత్సరంలో ఒకేసారి మాత్రమే సంచారం చేస్తాడు. అయితే, సెప్టెంబర్‌ నెలలో శుక్రుడు సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సెప్టెంబర్‌లో ఇలాంటి శుభ సమయం రాబోతోంది. శుక్రుడు సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

ముఖ్యంగా శుక్రుడు తులా రాశిలోకి సంచారం చేయడం వల్ల ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన మాలవ్య రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. దీని వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా మంచి శుభసమయం రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగాల కారణంగా మూడు రాశులవారికి శుభ సమయాలు కూడా ఏర్పడతాయి. అయితే ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఊహించని లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

సెప్టెంబర్‌లో ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
కుంభ రాశి: 
ఒక సంవత్సరం తర్వాత శుక్రుడు సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కుంభ రాశివారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే వీరు మధురమైన మాటలతో మంచి జీవితం గడుపుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మతపరమైర కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు తీర్థయాత్రలకు కూడా వెళ్తారు. అంతేకాకుండా గతంలో పెట్టిన పెట్టబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా పెట్టబడుల నుంచి భారీ సంపాదన పొందుతారు. 

మకర రాశి:
మకర రాశివారికి వచ్చే నెల అదృష్టం కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో శుక్రుడు సంతోషాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తారు. అంతేకాకుండా వీరు ఈ సమయంలో వరస విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అలాగే అదృష్టం పెరిగి ఎలాంటి పనులైనా సులభంగా చేయగలుగుతారు. కెరీర్‌కి సంబంధించిన జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే పనులు చేసేవారు ప్రయాణాలు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పాత పరిచయాల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. 

తులా రాశి:
జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మాలవ్య రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడడం వల్ల తులా రాశివారి వ్యక్తిగత జీవితం మరింత మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో పెరిగే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వీరికి సమాజంలో గౌరవం, పేరు ప్రతిష్టలు లభించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరి ప్రేమ జీవితం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. అలాగే అవివాహితులు వివాహం చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

