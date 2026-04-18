English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున వైభవ లక్ష్మీ యోగం.. ఈ రాశులకు ఇంటి నిండా డబ్బుల మూటలు..

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున వైభవ లక్ష్మీ యోగం.. ఈ రాశులకు ఇంటి నిండా డబ్బుల మూటలు..

Akshaya Tritiya 2026:  జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, అక్షయ తృతీయ రోజున శుభప్రదమైన వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది దాని ప్రభావం మేష రాశి నుంచి మీనం రాశి వరకు ఎలాంటి ప్రయోజనం కలిగించబోతుంది. అతేకాదుఎవరికి నష్టం కలిగిస్తుంది. పూర్తి వివరాలు చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:30 AM IST

Trending Photos

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున వైభవ లక్ష్మీ యోగం.. ఈ రాశులకు ఇంటి నిండా డబ్బుల మూటలు..

Vaibhava Lakshmi Rajayogam 2026: వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ యేడాది అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న  జరుపుకుంటున్నారు. ఈ రోజున, ఆనందం, సంపద,  సౌందర్యానికి అధిపతి అయిన శుక్రుడుతో పాటు మనస్సు, భావోద్వేగాలకు గ్రహమైన చంద్రుని కలయిక కారణంగా అత్యంత శుభప్రదమైన వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం 12 రాశుల వారిపై ఉండబోతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కర్కాటక రాశి: వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఫలితంగా, కర్కాటక రాశి చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో మీరు చేసే ప్రతి పని బంగారు మయం కాబోతుంది. మీ ఆదాయ వనరులు గతంలో కంటే భారీగా పెరగనుంది. మీ ఇంట్లో  సంపద వెల్లి విరుస్తుంది.  ఇది మిమ్మల్ని ధనవంతులను చేయబోతుంది. నిరుద్యోగులకు మీరు కోరుకున్న చోట ఉద్యోగావకాశం లభించబోతుంది.  ఇంట్లో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉండనుంది. 

వృషభ రాశి:

వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఫలితంగా, వృషభ రాశి వారికి గత కొన్నేళ్లుగా కోరుకున్న  పనులు పూర్తవుతాయి. విదేశీ వ్యాపారం నుండి భారీగా ధన ప్రవాహం ఉండబోతుంది. మీరు భవిష్యత్తులో మంచి మొత్తాన్ని సంపాదించబోతున్నారు. వైవాహిక జీవితంలోని మనస్పర్థలను సరిదిద్దుకోవడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.

మిథున రాశి:

అక్షయ తృతీయ రోజున వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల మిథున రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ మీడియాలో పనిచేసే వారికి ఇది మంచి సమయం. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీరు భారీ ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపార పరంగా కూడా మీ అదృష్టం మీ వెంట ఉండనుంది. 

మేష రాశి:

వైభవ్ లక్ష్మి రాజయోగం వలన మేష రాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు.  ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాల కలిసొస్తాయి. ఇంట్లో ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది.  ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉండబోతుంది. 

సింహం రాశి..

అక్షయ తృతీయ నాడు ఏర్పడే వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం సింహరాశి వారికి కొత్త అదృష్టాన్ని  తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో, ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై దృష్టి సారిస్తారు. తీర్థయాత్ర చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం. మీరు విదేశీ వాణిజ్యంలో భారీ ఆదాయాన్ని అందుకుంటారు. అప్పుల నుండి బయటపడటానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెళ్లికాని వారికి ఇదే మంచి సమయం.  

కన్య రాశి:

వైభవ లక్ష్మీ రాజయోగం కన్యారాశి వారికి ఆకస్మిక సంపదను తీసుకురాబోతుంది. . ఈ సమయంలో బీమా మరియు స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు  లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో మీ ఆదాయం రెట్టింపు కాబోతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. అయితే, కుటుంబంలో శాంతిని కాపాడటానికి, మీరు ప్రశాంతంగా వ్యవహరించడం మేలు.

ధనుస్సు రాశి:

వైభవ లక్ష్మి రాజయోగం ధనుస్సు రాశి వారికి వారి ప్రేమ సంబంధాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇదే మంచి సమయం.  కుటుంబంలో విభేదాలు తగ్గి శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం, ప్రశాంతత నెలకొంటాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది మంచి సమయం. స్టాక్ లావాదేవీలలో ఉన్నవారు భారీ ఆదాయాన్ని అందుకుంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.

మకర రాశి:

అక్షయ తృతీయ రోజున ఏర్పడే వైభవ లక్ష్మి రాజయోగం, మకర రాశి వారికి మీ పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.  కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. మీ ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి వెల్లి విరుస్తాయి. 

కుంభ రాశి:

వైభవ లక్ష్మి రాజయోగం కుంభ రాశి వారిలో  ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఈ సమయంలో, వ్యాపారంలో మీ కొత్త ప్రయత్నాలు ఆశించిన విజయాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఏదైనా సాధించాలనే మీ ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. ఇంట్లోనే పిల్లల పెళ్లిళ్లు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి పెళ్లి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో కంటే మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. 

మీన రాశి:

వైభవ లక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా మీన రాశి వారి అదృష్టం మారుతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు ఊహించని విధంగా సంపదను పొందుతారు మరియు ధనవంతులు కావడానికి ఇది మీకు శుభ సమయం. కుటుంబంలో ప్రేమ, ఆప్యాయత వెల్లివిరుస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాల నుండి గణనీయమైన ఆదాయం లభిస్తుంది మరియు సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

తుల రాశి:

ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు శుక్ర, చంద్రుల కలయిక తులారాశి వారికి ఎనిమిది శుభాలను అందించబోతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు వ్యాపారంలో తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి ఎక్కువ ఆదాయం పొందే అవకాశాలున్నాయి.  ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. మీరు మీ బంధువుల ఇంట్లో వివాహం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటే, మీ కలలు నెరవేరడానికి ఇది ఒక సువర్ణ సమయం.

వృశ్చిక రాశి:

అక్షయ తృతీయ నాడు ఏర్పడే శుభప్రదమైన వైభవ లక్ష్మి రాజయోగం, వృశ్చిక రాశి వారికి వారి శత్రువులపై విజయాన్ని అందించబోతుంది. వృత్తిలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీ పై అధికారులు మీ పనితీరును మెచ్చుకుని, మిమ్మల్ని ఉన్నత పదవికి పదోన్నతి కల్పించవచ్చు. వ్యాపారం కూడా ఫలవంతమవుతుంది.  తల్లి వైభవ లక్ష్మి మీకు అష్టైశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించబోతుంది.  మీకు పెద్ద మొత్తంలో సొమ్ము అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శాంతి  వెల్లి విరుస్తాయి. 

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది హిందూ పంచాంగాలు, గ్రహ గోచారం, పండితులు గ్రహ గతులు ఆధారంగా చెప్పిన విషయాలను మేము ప్రస్తావించాము. ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ న్యూస్ చెప్పడం లేదు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Akshaya Tritiya 2026Vaibhav Lakshmi Rajyog 2026Venus Moon conjunction 2026Akshaya Tritiya astrology predictionshoroscope

Trending News