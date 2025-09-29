Dusshera 2025: రేపే విజయదశమి.. మీరిచ్చే వాయినంలో ఈ 9 వస్తువులు తప్పక ఉండేలా చూసుకోండి..!

Vijayadashami 2025: దుర్గాదేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో వైభవంగా సాగుతున్నాయి. నిత్యపూజలు, అలంకారాలు, తీరొక్క నైవేద్యాలతో అమ్మవారిని భక్తులు స్మరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 30న ఉత్సవాలు తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకున్నాయి. మంగళవారం విజయదశమి సందర్భంగా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గాదేవిగా అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు.
పూజా విధానం, నియమాలు..
నిమ్మకాయ దీపాలు.. మంగళవారం రాహు కాలంలో మధ్యాహ్నం 3 నుండి 4:30 గంటల మధ్య నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించండి. దుర్గా, కాళీ, పోలేరమ్మ వంటి గ్రామ దేవతల ఆలయాల్లో నిమ్మ చెక్కలు, పువ్వు వత్తులతో దీపాలు పెట్టండి. సమస్యల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది.
వస్త్ర ధారణ.. బంగారు అంచుతో కూడిన ఎరుపు రంగు బట్టలు ధరించండి. ఇతర రంగు చుక్కలు లేదా గీతలు ఉన్నా పర్వాలేదు. చన్నీటి స్నానం, భూశయనం, బ్రహ్మచర్యం పాటించండి. ఇవి మంచి ఫలితాలిస్తాయి.
9 రకాల వస్తువులతో తాంబూల వాయినం..
ముత్తైదువులను పిలిచి ఈ 9 రకాల వస్తువులను వాయినంలో పెట్టి ఇవ్వండి..
1. పసుపు
2. కుంకుమ
3. ఎర్రని గాజులు
4. పండ్లు
5. ఎరుపు జాకెట్ పీస్
6. పూలు
7. తమలపాకులు
8. వక్కలు
9. కాటుక
* ఇలా తొమ్మిది రకాల వస్తువులను వాయినంలో ఇవ్వడం వల్ల మీకు దుర్గాదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అలాగే ఉదయం, సాయంత్రం "ఓం విశ్వ మాత్రేయ నమః" అని జపించండి. మీకున్న కష్టాలను ఆ అమ్మవారు తొలగిస్తారు.
Also Read: Dussehra 2025: దసరా రోజు ఏ దేవతను పూజించాలో తెలుసా..? పూజా విధానం.. నైవేద్యం వివరాలు ఇవే..!
Also Read: Dussehra Shardiya Navratri 2025: దసరా రోజున ఏంచేయాలి..?. ఏంచేయకూడదు..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook