Vinayaka Chavithi 2025: వినాయకుని అసలు తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? దానికి కాపల ఉండేది ఇతనే!

Lord Ganesha Real Head Found: ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా మన దేశంలోని ప్రతి ఊరు, వాడ, పల్లె, పట్నం ముస్తాబవుతున్నాయి. గణనాథునికి వెల్కమ్ చెప్పి..ఘనంగా పూజించేందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ప్రతి వీధిలో వినాయక చవితి కమిటీలు హడావుడి మొదలెట్టాయి. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ సారి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాలన్న విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 22, 2025, 08:05 PM IST

Lord Ganesha Real Head Found: ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా మన దేశంలోని ప్రతి ఊరు, వాడ, పల్లె, పట్నం ముస్తాబవుతున్నాయి. గణనాథునికి వెల్కమ్ చెప్పి..ఘనంగా పూజించేందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ప్రతి వీధిలో వినాయక చవితి కమిటీలు హడావుడి మొదలెట్టాయి. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ సారి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాలన్న విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విఘ్ననాయకుడికి ఘనంగా పూజించుకునేందుకు ఎంతో మంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయక చవితి పండుగను మనం జరుపుకొంటాము. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి రానుంది. ఈ క్రమంలో వినాయక చవితి రోజున ప్రత్యేకత గురించి ఎంతో మంది తెలుసుకుంటున్నాయి. 

పురాణాల ప్రకారం..
మన హిందూ పురాణాల ప్రకారం.. పార్వతి దేవి కైలాసంలో స్నానం చేసేందుకు వెళ్తుండగా, నలుగుతో పిండి బొమ్మని చేసి ఆ బొమ్మకి ప్రాణం పోసింది. ఆ బాబు పేరు వినాయకుడు. ఆ బాబుని కాపలాగా ఉంచి..  ఆ పరమశివుడు కైలాసానికి వస్తున్నాడని పార్వతమ్మ ముస్తాబవుతుంది. అయితే అప్పడే కైలాసానికి వచ్చిన పరమశివుడు లోపలికి వెళ్లే ముందు ద్వారంలో వినాయకుడు ఉంటాడు. ఆ గణనాథుడు శివుడ్ని అడ్డగిస్తాడు. కోపంతో రగిలిపోతున్న శివుడు  ఆ బాలుడి శిరస్సును త్రిశూలంతో ఖండిస్తాడు. అంతలోనే అక్కడికి వచ్చిన పార్వతీ దేవి.. ఆ బాలుడ్ని చూసి విలపిస్తుంది. అంతటి పార్వతీ దేవి విలపిస్తుండగా.. ఆ బాలుడి కోసం ముల్లోకాలు తిరిగి ఓ ఏనుగు తలను తీసుకొచ్చి శిరస్తును చేస్తారు. 

ఎక్కడ ఉందంటే?
అయితే ఆ ఛేధించిన వినాయకుడి అస్సలు శిరస్సు ఎక్కడ ఉందో ఎవ్వరికైనా తెలుసా? పార్వతి పుత్రుడైన ఆ గణనాథుని శిరస్సు మన భారతదేశంలోనే ఉందని చాలా మందికి తెలియదు. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని పాతాళ భువనేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉన్నట్లు మన పూర్వీకులు నమ్ముతారు. అయితే ఆ ఛేధించిన శిరస్సు విగ్రహ రూపంలో ఉండగా.. స్వయంగా ఆ గణేశుడే కాపలాగా ఉంటారని అక్కడి వారంతా నమ్ముతారు. ఇదే అలయంలో వినాయకుడి శిరస్సుతో పాటు పరమశివుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆలయం లోపలికి వెళ్లాలంటే దాదాపుగా 100 అడుగుల లోతుకు వెళ్లాలి. ఆ గుహలోకి వెళ్లడానికి ఎవ్వరూ సాహసం చేయరని అంటున్నారు. 

