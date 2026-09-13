/వినాయక చవితి రోజు పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తే భయపడకండి.. దోష నివారణకు అద్భుత పరిష్కారం ఇదే!

Chandra Darshana Dosha Remedy In Telugu: భాద్రపదం శుద్ధ చవితి వేళ వినాయకుడి ఆరాధనలతో లోకమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభన సంతరించుకుంటుంది. ఈ ఏడాది వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన వచ్చింది.. అయితే ఈ పవిత్రమైన రోజున రాత్రివేళ చంద్రుడిని చూడకూడదనేది పురాణ నియమం.. ఒకవేళ తెలియక లేదా పొరపాటున చంద్రుడుని చూస్తే చేయని నేరానికి నిందలు పడడం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఒకవేళ పొరపాటున చంద్రదర్శనం జరిగితే ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు అని..శాస్త్రోక్తంగా పరిహారాలు పాటిస్తే ఆ దోషం పూర్తిగా తొలగిపోతుందని పండితులు తెలుపుతున్నారు. అయితే పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తే ఈ దోష తొలగి పోవాలంటే ఏం చేయాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
చంద్ర దర్శన దోషం..
పురాణాల ప్రకారం.. గజాననుడు తన వాహనమైన ఎలుక పై వెళుతుండగా తూలి పడటం చూసి చంద్రుడు పరిహాసంగా నవ్వుతూ హేళన చేశాడు. దాంతో ఆగ్రహానికి గురైన లంబోదరుడు.. భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున నిన్ను ఎవరు చూసినా అపనిందల పాలవుతారని ఆయన శపిస్తాడు.. ద్వాపర యుగంలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే పాల గిన్నెలో చంద్రుని ప్రతిబింబాన్ని చూసి.. శామంతకమణిని దొంగలించాడని నిందలు మోపాల్సి వచ్చింది. అనంతరం శ్రీకృష్ణుడు వినాయక వ్రతం ఆచరించి ఆ నింద నుంచి విముక్తి పొందాడు..
దోష నివారణకు శక్తివంతమైన శ్లోకం ఇదే..
చంద్రుడుని చూసినవారు ఏమాత్రం భయపడకుండా వెంటనే చేతులు జోడించి శమంతకోపాఖ్యానంలోని ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని స్మరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ శ్లోకాన్ని కనీసం 21సార్లు లేదంటే మీకు వీలైతే 108 సార్లు జపిస్తే చంద్రుడి దర్శన దోషం పూర్తిగా నశిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.. అంతేకాకుండా ఈరోజు చంద్రదోషానికి పరిహారంగా వినాయక కథను.. ప్రత్యేకించి శ్రీకృష్ణుని శామాంతకమని వృత్తాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో చదవడంతో పాటు వినడం వల్ల సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి.. వినాయకుని పూజలు ఉంచిన పవిత్ర అక్షింతలను పెద్దల ఆశీర్వాదంతో తలపై ధరించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేసిన ఆ చంద్రుని దోషం నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
అలాగే ఈ రోజున చంద్రుడి దోష నివారణ కోసం..ఓం గం గణపతయే నమః లేదా సంకటనాశన గణేష స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల కూడా మానసిక ప్రశాంతత.. అభయం లభిస్తుందని పురాణాల చెబుతున్నాయి.. అలాగే వినాయక చవితి రోజున తప్పకుండా వినాయకుడికి ఉండ్రాళ్లతో పాటు కుడుములను సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం మంచిది. పొరపాటున చంద్ర దర్శనం జరిగిన దిగులు పడకుండా.. సాంప్రదాయ బద్దంగా శమంతకమణి శ్లోకాన్ని పఠించి, గణపతిని శరణు వేడితే సమస్త అపనిందలు, గ్రహదోషాలు పటాపంచలవుతాయని పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి..
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