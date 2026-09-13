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వినాయక చవితి రోజు పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తే భయపడకండి.. దోష నివారణకు అద్భుత పరిష్కారం ఇదే!

Chandra Darshana Dosha Remedy: ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన వినాయక చవితి వచ్చింది. ఈ రోజున పొరపాటున చంద్రుని దర్శనం చేసుకోవద్దు. చాలామంది అనుకోకుండా పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం దోష నివారణకు ఈ క్రింది శ్లోకాలను తప్పకుండా చదవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అపనిందల పాలయ్యే అవకాశాలున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:25 AM IST
వినాయక చవితి రోజు పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తే భయపడకండి.. దోష నివారణకు అద్భుత పరిష్కారం ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వినాయక చవితి రోజు పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తే భయపడకండి.. దోష నివారణకు అద్భుత పరిష్కారం ఇదే!
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