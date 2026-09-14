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Vinayaka Chavithi 2026 వినాయక చవితి రోజు చంద్రుని చూస్తే ఈ మంత్రం జపించండి

Vinayaka Chavithi 2026: వినాయక చవితి పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున వినాయకుడిని పూజించి, ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు, పండ్లు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. అయితే వినాయక చవితి రోజున చంద్రుడిని చూడకూడదని మన సంప్రదాయంలో చెబుతారు. ఈ రోజున పొరపాటున చంద్రుడిని చూస్తే నీలాపనిందలు వస్తాయని పురోహితులు వివరిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 14, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:05 PM IST
Vinayaka Chavithi 2026 వినాయక చవితి రోజు చంద్రుని చూస్తే ఈ మంత్రం జపించండి
Image Credit: Vinayaka Chavithi(Source:FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Vinayaka Chavithi 2026 వినాయక చవితి రోజు చంద్రుని చూస్తే ఈ మంత్రం జపించండి
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