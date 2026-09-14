/Vinayaka Chavithi 2026 వినాయక చవితి రోజు చంద్రుని చూస్తే ఈ మంత్రం జపించండి

Vinayaka Chavithi 2026: పురాణాల ప్రకారం వినాయకుడి గురించి చంద్రుడు పరిహాసం చేయడంతో వినాయకుడు చంద్రుడిని శపించాడని కథ ఉంది. ఆ కారణంగానే వినాయక చవితి రోజున చంద్రుడిని చూడకూడదనే నమ్మకం ఏర్పడింది. అయితే తెలియక చంద్రుడిని చూసినా భయపడాల్సిన అవసరం లేదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు కొన్ని సంప్రదాయ పరిహారాలను సూచిస్తున్నారు.
పొరపాటున చంద్రుడిని చూసినట్లయితే ముందుగా వినాయకుడిని భక్తితో ప్రార్థించాలి. తర్వాత వినాయక వ్రత కథను చదవడం లేదా వినడం మంచిదని చెబుతారు. అలాగే శ్యమంతక మణికి సంబంధించిన కథను కూడా పఠించవచ్చు. అనంతరం అక్షతలను తలపై వేసుకోవాలని పురోహితులు సూచిస్తున్నారు.
చంద్ర దోషం నుంచి విముక్తి పొందేందుకు ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రాన్ని కూడా పఠించాలని చెబుతారు. ఆ మంత్రం:
“సింహః ప్రసేనమవదీత్,
సింహో జాంబవంతాహతః,
సుకుమారక మారోధి,
స్తవహ్యేష స్యమంతకః”
ఈ మంత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించడం ద్వారా చంద్ర దర్శనం వల్ల కలిగే దోషం తొలగిపోతుందని సంప్రదాయ విశ్వాసం. అలాగే వినాయకుడి ముందు కూర్చొని తెలియక జరిగిన తప్పుకు క్షమాపణ కోరుతూ ప్రార్థించవచ్చు.
శ్యమంతక మణి కథలో శ్రీకృష్ణుడిపై వచ్చిన అపనింద తొలగిన విషయం ఉంటుంది. అందుకే వినాయక చవితి రోజున చంద్రుడిని చూసినప్పుడు ఈ కథను చదవడం లేదా వినడం ద్వారా నీలాపనిందల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
అయితే ఇవన్నీ పురాణాలు, సంప్రదాయ విశ్వాసాల ఆధారంగా చెప్పబడిన పరిహారాలు. భక్తులు తమ కుటుంబ ఆచారం, పురోహితుల సూచనలను అనుసరించవచ్చు.
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