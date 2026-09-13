/గణపతికి ప్రీతికరమైన 21 పత్రాలు ఇవే.. ఏ ఆకుతో పూజిస్తే, ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయంటే!

Vinayaka Chavithi 21 Patra Pooja In Telugu: వినాయక చవితి పూజలో ఏకవింశతి వ్రత పూజకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పూజలో భాగంగా 21 రకాల పత్రాలతో ఆ వినాయకుడిని అర్చించడం వల్ల సమస్త దోషాలు తొలగిపోయి.. కార్యసిద్ధి చేకూరుతుందని పురాణాలు చెబుతూ వస్తున్నాయి. రాత్రిపూట మాసంలో వచ్చే వర్షాకాలపు వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేందుకు ఈ పత్రాలలో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయట.. అందుకే ఈ 21 పత్రాలతో స్వామివారిని పూజించడం వల్ల ఎన్నో రకాల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని భక్తులు నమ్ముతూ ఉంటారు. అయితే, ఏ పత్రంతో పూజిస్తే ఎలాంటి లాభం కలుగుతుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పూజలో వినియోగించే పత్రాల ప్రత్యేకత.. ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
మాచి కాయ పత్రం.. విద్యతో పాటు బుద్ధి వికాసానికి ఈ పత్ర పూజ చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఇది కంటి సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది..
వాకుడు పత్రం.. శత్రు భయాలను దూరం చేసే శక్తి దీనికి ఎంతగానో ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంలో దీనిని ఆస్తమాతో పాటు శ్వాసకోశ సమస్యలకు దివ్య ఔషధంగా వినియోగిస్తూ ఉంటారట..
మారేడు పత్రం.. త్రిమూర్తి స్వరూపమైన మారేడు ఆకుతో స్వామి వారిని పూజించడం వల్ల బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి డయాబెటిస్ ను నియంత్రించి జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరిచేందుకు ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.
గరిక.. గణపతికి అత్యంత ప్రీతికరమైన వాటిల్లో గరిక ఒకటి. ఇది వంశాభివృద్ధిని ఇస్తుందని భక్తులు ఎంతగానో నమ్ముతారు.. అంతేకాకుండా శరీర వేడిని తగ్గించి చల్వ చేస్తుంది..
ఉమ్మెత్త పత్రం.. మనోధైర్యాన్ని పెంచేందుకు ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుందట. ఆయుర్వేదాల్లో కీళ్లనొప్పులతో పాటు వాపుల వంటి సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు దీనిని వినియోగిస్తారు.
రేగు పత్రం.. కీర్తి ప్రతిష్టలను పొందేందుకు ఆ వినాయకుడిని రేగుపత్రాలతో పూజిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఆకు రసాన్ని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చర్మ సౌందర్యానికి అలర్జీ వంటి సమస్యలకు వినియోగిస్తారు.
ఉత్తరేణి పత్రం.. స్వామివారిని ఉత్తరేణి పత్రంతో పూజిస్తే ఆకర్షణ శక్తితో పాటు మేదస్సు లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.. దీనిని ఆయుర్వేదంలో పంటి సమస్యలతో పాటు అజీర్తి సమస్యలకు వినియోగిస్తూ ఉంటారు..
తులసి పత్రం.. గణేశ చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి తులసి పత్రాలతో ప్రత్యేకమైన పూజలు చేస్తే సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆయుర్వేద ప్రకారం రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుందట..
మామిడి పత్రాలు.. స్వామివారిని మామిడి పత్రాలతో పూజిస్తే సంతాన సౌభాగ్యానికి లైన్ క్లియర్ అవుతుందట.. దీనిని ఆయుర్వేదంలో రక్త శుద్ధికి వినియోగిస్తారట..
గన్నేరు పత్రాలు.. స్వామి వారిని గన్నేరు పత్రాలతో పూజిస్తే నరదృష్టితోపాటు మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని సమాచారం..
మరువక పత్రం.. ఇది అద్భుతమైన పరిమళాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నాయకుడిని ఈ పత్రంతో పూజించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
సింధు వార పత్రం.. స్వామివారిని ఈ పత్రంతో పూజిస్తే దీర్ఘాయుష్షు లభిస్తుందట. దీనిని ఆయుర్వేదంలో తలనొప్పితో పాటు కండరాల నొప్పుల నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు..
జంబూ పత్రం.. స్వామివారిని నేరేడు పత్రంతో పూజించడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు లభించడమే కాకుండా జీవితంలో కొత్త కొత్త మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే దీనిని ఆయుర్వేదంలో రక్తంలోని చక్కర శాతాన్ని అదుపులో ఉంచేందుకు వినియోగిస్తారట.
దానిమ్మ పత్రం.. విగ్నేశ్వరునిని దానిమ్మ పత్రంతో పూజించడం వల్ల ఐశ్వర్య వృద్ధితో పాటు జ్ఞానం విపరీతంగా పెరుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. అంతేకాకుండా ఈ ఆకును ఆయుర్వేదంలో రక్తహీనతను తగ్గించేందుకు వినియోగిస్తారని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
దేవదారు పత్రం.. ఈ పత్రంతో ఆ వినాయకుడిని పూజించడం వల్ల మీ ఇంట్లో ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీ మొత్తం తొలగిపోతుందట. అంతేకాకుండా పాజిటివ్ ఎనర్జీ విపరీతంగా పెరుగుతుందని సమాచారం. అలాగే ఆయుర్వేదంలో దీనిని చర్మవ్యాధులకు విరుగుడుగా వినియోగిస్తారు.
రావి పత్రం.. స్వామి వారిని రావిపత్రంతో పూజించడం వల్ల అనుకున్న కార్యాలన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయట.. అంతేకాకుండా ఇందులో లభించే అద్భుతమైన గుణాలు ఆయుర్వేదం పరంగా వాతావరణన్ని కూడా శుద్ధి చేస్తాయట..
మద్ది పత్రం.. విగ్నేశ్వరుడిని మద్యపత్రాలతో పూజించడం వల్ల ఆపదల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాడట.. దీనిని ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో గుండె ఆరోగ్యానికి ఔషధంగా కూడా వినియోగిస్తారు.
జిల్లేడు పత్రం.. స్వామివారిని జిల్లేడు పత్రాలతో పూజించడం వల్ల సూర్య దోషాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి. ఆయుర్వేదంలో దీనిని విష కీటకాల కాటుకు.. నొప్పుల నివారణకు వినియోగిస్తారు..
విష్ణు క్రాంతి పత్రం.. శ్రీ వినాయకుడిని వినాయక చవితి రోజున ఈ పత్రంతో పూజిస్తే వాక్చాతుర్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆలోచన శక్తి కూడా రెట్టింపు అవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.. ఆయుర్వేదంలో నాడీ వ్యవస్థను బలంగా చేసేందుకు వినియోగిస్తారు.
జమ్మి ఆకులు.. వినాయక చవితి రోజున ఆ విఘ్నేశ్వరుడిని జమ్మి ఆకులతో పూజించడం వల్ల శని దోషం నుంచి విముక్తి కలుగుతుందట. దీనిని ఆయుర్వేదంలో కఫ దోషాలను నియంత్రించేందుకు ఎక్కువగా వాడుతారని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
కాచి పత్రం.. స్వామి వారిని కాచి పత్రాలతో వినాయక చవితి రోజున పూజించడం వల్ల కుటుంబ సౌభాగ్యం పెరుగుతుందట. దీనిని ఆయుర్వేదంలో రక్తపోటును నియంత్రించేందుకు ఎక్కువగా వినియోగిస్తారని సమాచారం..
ఈ 21 పత్రాలను నిమర్జనం చేసేటప్పుడు స్వామి వారిపై తప్పకుండా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఆకుల్లో నుంచి వచ్చే రసం జలవనరుల్లో కలిసి నేటి కాలుష్యంతో పాటు బ్యాక్టీరియాను పోగొట్టేస్తుంది. అలాగే ప్రకృతిని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది..
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