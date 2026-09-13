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గణపతికి ప్రీతికరమైన 21 పత్రాలు ఇవే.. ఏ ఆకుతో పూజిస్తే, ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయంటే!

Vinayaka Chavithi 21 Patra Pooja: వినాయక చవితి రోజున 21 పత్రాలతో విగ్నేశ్వరుడిని పూజించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఏయే పత్రాలతో స్వామివారిని పూజించడం వల్ల ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో.. ఈ పత్రాలు ఆయుర్వేదానికి ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:35 PM IST
గణపతికి ప్రీతికరమైన 21 పత్రాలు ఇవే.. ఏ ఆకుతో పూజిస్తే, ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయంటే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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గణపతికి ప్రీతికరమైన 21 పత్రాలు ఇవే.. ఏ ఆకుతో పూజిస్తే, ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయంటే!
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