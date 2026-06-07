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Vipreet raj yoga 2026: విపరీత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు గురుబలంతో డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..

Adhik mass vipreet raj yoga: అధిక మాసంలో విపరీత రాజయోగం ఏర్పడటంను అత్యంత అరుదైనదిగా పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:28 PM IST
Vipreet raj yoga 2026: విపరీత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు గురుబలంతో డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..
Image Credit: astrology(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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