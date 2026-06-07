/Vipreet raj yoga 2026: విపరీత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు గురుబలంతో డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..

Vipreet raj yoga effects in adhik maas 2026 effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని యోగాలు ద్వాదశ రాశులపై అత్యంత ప్రభావంను చూపిస్తాయి. గజకేసరి రాజయోగం, త్రిగ్రహ రాజయోగం , పారిజాత యోగం, విపరీత్ రాజయోగంలను చాలా శక్తివంతమైందని చెబుతుంటారు. దీని ప్రభావం వల్ల ఆయారాశులపై మంచి, చెడు ఫలితాలు కన్పిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో గురువు, శని, బుధుడు గ్రహాలు మరల ఆయా రాశుల జన్మస్థానాల్లో మరల 4,8,12 స్థానాల్లో వచ్చి చేరితే దాని వల్ల విపరీత్ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం అధిక మాసంలో జూన్ 9న విపరీత్ రాజయోగం ఏర్పడనుంది.దీని ప్రభావం వల్ల వారి జీవితాల్లో ఊహించని పెనుమార్పులు సంభవిస్తాయి. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం.
కర్కాటకం.. వీరికి అనుకూలమైన విపరీత రాజయోగం వల్ల ఆస్తివివాదాలు పరిష్కారమౌతాయి. పరపతి పెరుగుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లేవారికి మంచి శుభవార్తలుఅందుతాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. రాదనుకున్న డబ్బులు మరల మీకు దక్కుతాయి.
కన్య రాశి వారు.. ఈ రాశి వారికి విపరీత్ రాజయోగం వల్ల శత్రువులపై విజయాలు సాధిస్తారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే మీ కొరిక నెరవేరుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సహోద్యోగులకు అండగా నిలుస్తారు. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.
తుల.. ఈ రాశి వారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. అత్యున్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు. మీ మాటకు సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. సర్కారు ఉద్యోగంకోసంఎదురుచూస్తున్న వారి కోరికనెరవేరుతుంది. నచ్చిన యువతితో పెళ్లి కుదురుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో రాణిస్తారు.
ధనస్సు.. ఈ రాశి వారికి భార్య తరపు ఆస్తులు దక్కుతాయి. సొంతింటి కల నెరవేరుతుంది. మీ వల్ల మేలు పొందిన వారు మరల మీకు మేలు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీరు చేస్తున్న వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాల్లో విశేషమైన లాభాలు గడిస్తారు. (గమనిక - ఈ కథనం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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