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Vipreet Raj Yoga: మరో రెండు విపరీత్ రాజయోగం.. శనీశ్వరునిదయతో ఈ రాశులవారు ఏది పట్టుకున్న బంగారమే.!. మీరున్నారా..?

Shani bhagwan Effect: శనివారం రోజున అత్యంత అరుదైన విపరీత్ రాజయోగం ఏర్పాడటం చాలా అరుదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో అర్దాష్టమ, అష్టమ, శనిదోషాలు ఉన్న వారు కొన్ని రెమిడీలు పాటించాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:57 PM IST
Vipreet Raj Yoga: మరో రెండు విపరీత్ రాజయోగం.. శనీశ్వరునిదయతో ఈ రాశులవారు ఏది పట్టుకున్న బంగారమే.!. మీరున్నారా..?
Image Credit: shanidev(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vipreet Raj Yoga: మరో రెండు విపరీత్ రాజయోగం.. శనీశ్వరునిదయతో ఈ రాశులవారు ఏది పట్టుకున్న బంగారమే.!. మీరున్నారా..?
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