/Vipreet Raj Yoga: మరో రెండు విపరీత్ రాజయోగం.. శనీశ్వరునిదయతో ఈ రాశులవారు ఏది పట్టుకున్న బంగారమే.!. మీరున్నారా..?

Vipreet Raj Yoga effect lucky zodiac sings: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం కొన్ని యోగాలు మానవ గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో అప్పటి వరకు ఎన్నో సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకున్న వాడ్ని సైతం పైకి తెస్తాయి. ఉన్నతస్థానంలో నిలిపి గొప్పమార్పులకు కారణమౌతాయి. ఈ నేపథ్యంలో విపరీత్ రాజయోగం, గజకేసరి యోగం, పారిజాత యోగం మొదలైన యోగాలు వ్యక్తిలో అనుకొని విధంగా శుభయోగాలను కల్గజేస్తాయి.
ప్రస్తుతం మరో రెండు రోజుల్లో అంటే.. శనివారం జులై 4వ తేదీన విపరీత్ రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. గురుడు, బుధువు, చంద్రుడు జాతకంలో 11వ, 5వ స్థానంలో ఒక రాశిలో ఏర్పడటం వల్ల విపరీత్ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సారి విపరీత్ రాజయోగం శనివారం రోజున కన్యా రాశిలో ఏర్పడుతుంది.దీని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై ఉంటుంది. ఆ లక్కీ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేషం.. ఈ రాశుల వారు కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. రాదనుకున్న డబ్బు సొంతమౌతుంది. సంతానం విషయంలో విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. పెళ్లి సంబంధాలు కుదురుతాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కన్యా రాశి.. వీరికి లాటరీలు తగిలే చాన్స్ కన్పిస్తుంది. కొన్ని నెలల నుంచి వీరు ఎదురు చూస్తున్న ఒక సమస్యలో శుభవార్తలు వింటారు. విందులు,వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. భార్యతరపున ఆస్తులు సొంతమౌతాయి. రియల్ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు.
తుల రాశి.. ఈ రాశుల వారు కొత్తింటికి కొనుగోలు చేస్తారు. రాజకీయాల్లో ఉన్నత పదవులను చేపడతారు. సోదరులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారమౌతాయి. అప్పులు తీరిపోయి ఆనందంగా జీవితం అనుభవిస్తారు. వీరికి కొరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి నిశ్చయం అవుతుంది.
ధనస్సు...ఈ రాశుల వారు వాహన ప్రమాదం నుంచి బైటపడతారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లను పొందుతారు. భారీగా ధనలాభం కన్పిస్తుంది. నిధులు కూడా లభించే చాన్స్ కన్పిస్తుంది. లాటరీలు తగిలే అవకాశం కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా శనివారం రోజున శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకం, నల్లనువ్వులు,నల్లని వస్త్రం, కాకిికి ఏదైన ఆహరం పెడితే శనిపీడలు తొలగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ( గమనిక - ఈ స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..).
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