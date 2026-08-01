/శని-చంద్రుల కలయికతో విష యోగం.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Visha Yoga Astrology News: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాల గమనం, వాటి కలయిక మానవ జీవితంపై విశేష ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు. ఆగస్టు నెలలో జ్యోతిష్యపరంగా అనేక కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. మనస్సు, భావోద్వేగాలకు కారకుడైన చంద్రుని సంచారం వల్ల ఈ నెల ప్రారంభంలోనే కొన్ని ప్రతికూల యోగాలు.. ముఖ్యంగా విష యోగంతో పాటు చంద్రగ్రహణ ప్రభావం పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. చంద్రుడు, శని గ్రహాల కలయిక లేదా పరస్పర దృష్టి ఏర్పడినప్పుడు విష యోగం సంభవిస్తూ ఉంటుంది.. ఇది మానసిక ఆందోళన, అనారోగ్యం, చేపట్టిన పనుల్లో అడ్డంకులను కలిగిస్తూ ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనికి తోడు రాహు-కేతువుల ప్రభావంతో ఏర్పడే గ్రహణాలు కొన్ని రాశులవారిని అనేక రకాలుగా దెబ్బతీసే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఈ గ్రహాల స్థితి వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టాలు, నిరాశ, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి ఎదురయ్యే ముప్పు ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది?
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
వృశ్చిక రాశివారికి ప్రతీ నిర్ణయంలోనూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. విష యోగం, గ్రహణ ప్రభావం కారణంగా అకస్మాత్తుగా ఊహించని ఖర్చులు పెరిగి.. అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో మనస్పర్థలు, గొడవలు జరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. కోర్టు లేదా న్యాయపరమైన విషయాల్లో నిర్ణయాలు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. కొన్ని విషయాల్లో ఓపిక పట్టడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
మీన రాశి (Pisces)
మీన రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో అనేక సవాళ్లతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగించాల్సి ఉంటుంది.. పనుల్లో వరుస ఆటంకాలు ఎదురై తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో సమాజంలో మీ ప్రతిష్టను దిగజార్చేందుకు ప్రయత్నించే రహస్య శత్రువుల పట్ల అత్యంత జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది.. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.. ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టేముందు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది..
మిథున రాశి (Gemini)
ఆగస్టు మొదటి వారం మిథున రాశి వారికి తీవ్ర మానసిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. చంద్రుని ప్రతికూల పరిస్థితుల వల్ల కోపం, సహనం కోల్పోవడం వంటివి పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులు తమ సహోద్యోగులతో, ఉన్నతాధికారులతో సంభాషించేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం అత్యంత ముఖ్యం. వ్యాపారంలో ఎలాంటి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు.. రిస్క్ తీసుకుంటే భారీగా ధన నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. ఆరోగ్యపరంగా కడుపు నొప్పి, తలనొప్పి వంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..