Vishwakarma Jayanthi: దేవతల శిల్పి ‘విశ్వకర్మ’ఎవరు..! పురాణాల్లో ఆయన ప్రాముఖ్యత ఏమిటి..

Vishwakarma Jayanthi 2025: విశ్వకర్మ సకల కళలకు ఆదిదేవుడు అని చెప్పాలి. ఆయన దేవతల శిల్పి. దేవలోకాలను నిర్మించిన భవనశిల్పి, వాస్తుశిల్పి, స్థపతి అంటే ఆర్కిటెక్చర్. దేవతలకు ఆకాశాన విహరించే పుష్పక విమానాలు, ఆయుధాలు, వివిధ రకాల స్వర్ణాభరణాలతో పాటు ఆయుధాలను క్రియేట్ చేసిన రూప శిల్పి. విశ్వకర్మ భగవానుడు సమస్త హస్తకళలన్నింటికి ఆది దేవుడు విశ్వము యొక్క ప్రధాన రూపశిల్పిగా పిలుస్తారు. విశ్వకర్మ ప్రపంచానికి దైవ యాంత్రికుడు అని చెప్పాలి. అంటే ప్రపంచంలో తొట్ట తొలి ఇంజినీరుగా వ్యవహరిస్తారు.
విశ్వకర్మ భగవానుడు చతుర్ముఖుడు. కిరీటాన్ని, స్వర్ణా భరణాలను ఎనిమిది చేతుల్లో ధరించి ఉంటారు. ఒక చేతిలో నీటి బిందెను, ఒక చేత గ్రంధాన్ని, ఒక చేత ఉచ్చు, మిగిలిన హస్తాలయందు వివిధ ఆయుధాలను ఇతర పనిముట్లను ధరించి దివ్య పురుషునిగా దేవతలచే కీర్తించబడే దేవత.
కృత, త్రేతా, ద్వాపర, కలి కలిపి మొత్తం నాలుగు యుగాలన్నింటిలోను ఆయన దేవతలకు అనేక పట్టణాలతో పాటు రాజభవనాలు నిర్మించి ఇచ్చిన స్థపతి. అంటే ఇంజినీరు అన్న మాట. ఈయన వాస్తు భవన శిల్పి. సత్యయుగంలో ఇంద్రుడు పరిపాలించే ఇంద్రలోకాన్ని, త్రేతాయుగంలో స్వర్ణ లంకను, ద్వాపరయుగంలో ద్వారకా నగరాన్ని, కలియుగంలో హస్తినా పురంతో పాటు ఇంద్రప్రస్థాన్ని నిర్మించిన అద్భుత శిల్పి విశ్వకర్మ.
విశ్వకర్మ పూజ ( జయంతి) :
సెప్టెంబర్ 17 వ తేదీ విశ్వకర్మ జయంతి. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17 వ తేదీన విశ్వకర్మ జయంతిని అన్ని ప్రాంతాల వారు ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. సూర్యుడు సింహ రాశిలో ప్రవేశించే రోజున విశ్వకర్మ జయంతిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. విశ్వకర్మ దైవ యాంత్రికుడు (ఇంజనీరు) కావడం వలన భక్తి సూచకంగా ఆ రోజున సాంకేతిక లోకం (ఇంజనీర్లు, కర్మకారులు, సాంకేతిక నిపుణులు, సూత్రగ్రాహకులు) మరియు వివిధ వృత్తుల వారు, పరిశ్రమల వారు విశ్వకర్మ పేరున తమ పరికరాలను, పనిముట్లను శాస్త్రోక్తంగా పూజిస్తారు. విశ్వకర్మ జయంతి రోజున కర్మాగారాల్లో విధిగా కార్మికులు విశ్వకర్మను కొలిచి తమ పరికరాలను, పనిముట్లను పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ రోజున కృషీవలులు (రైతులు) విశ్వకర్మను భక్తితో కొలిచి తమ నాగళ్ళను ఇతర వ్యవసాయ పనిముట్లను పూజిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ రోజున సంతోష సూచకంగా ఆనందంతో గాలి పటాలను ఎగుర వేస్తారు. ఈ జయంతిని దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల వారు వేడుకగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా అస్సాము, పశ్చిమ బెంగాలు, ఉత్తరాఖండ్, డెహ్రాడున్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలలో అత్యంత ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
బంగారు లంక..
పరమేశ్వరుడు పార్వతి దేవిని వివాహా మాడిన తర్వాత..తాము నివసించడానికి ఒక సుందర నగరాన్ని నిర్మించి ఇవ్వవలసిందని విశ్వకర్మను కోరారు. విశ్వకర్మ బంగారముతో చేయబడిన సుందర రాజ భవనాన్ని అద్భుత కళా నైపుణ్యంతో శివునికి నిర్మించి ఇచ్చారు. శివుడు, రావణ బ్రహ్మను తన నూతన రాజ గృహప్రవేశ పూజలను, సంస్కారాలను నిర్వహించ వలసినదిగా కోరగా, రావణుడు శాస్త్రోక్తంగా రాజగృహ ప్రవేశ వేడుకలను నిర్వహించారు. దానికి సంతోషించిన శివుడు ప్రతిఫలంగా రావణుడిని ఏదైనా వరం కోరుకోమన్నాడు. ఆ సుందర స్వర్ణ రాజగృహ సౌందర్యానికి ఆశ్చర్యపోయిన రావణుడు, ఆ బంగారు నగరాన్నే తనకు బహుమతిగా ఇవ్వవలసినదిగా కోరాడు. శివుడు రావణుడి కోరికను సమ్మతించాడు. ఆనాటి నుండి అది రావణుడి వశమై స్వర్ణలంకగా మారిందని పురాణ ప్రతీతి.
ద్వారక..
ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుని కోరిక మేరకు విశ్వకర్మ సుందర ద్వారకా నగరాన్ని నిర్మించి ఇచ్చాడు. దీనిని రాజధానిగా చేసుకుని కృష్ణుడు ద్వారకను కర్మ భూమిగా పరిపాలించాడని శాస్త్రోక్తి.
హస్తినాపురం:
కురు పాండవ రాజధాని అయిన హస్తినా పురాన్ని కలియుగంలో విశ్వకర్మ భగవానుడు నిర్మించి ఇచ్చాడు. కురుక్షేత్రానంతరం కృష్ణుడు, ధర్మరాజును హస్తినాపురానికి పట్టాభిషక్తుడిని చేసాడని మహాభారత పురాణంలో ఉంది.
ఇంద్ర ప్రస్థం:
ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులు నివసించడానికి ఖాండవ ప్రస్తం అనే స్థలాన్ని కానుకగా ఇచ్చాడు. ధర్మరాజు తనకు ఇవ్వబడిన ఖాండవప్రస్తలో తన తమ్ములతో కలసి నివసించసాగాడు. అపుడు కృష్ణుడు విశ్వకర్మను ఆహ్వానించి అక్కడ పాండవులకు ఒక అద్భుత రాజధాని నగరాన్ని నిర్మించి ఇవ్వవలసినదిగా కోరాడు. విశ్వకర్మ అనేక అద్భుతాలు గల అత్యంత మహత్తరమైన ఇంద్ర పస్థాన్ని నిర్మించి ఇచ్చాడు.
విశ్వకర్మ నుంచి విశ్వబ్రాహ్మణులు ఏర్పడ్డారు. ఇందులో ఐదు ఉప కులాలున్నాయి. కమ్మరి, వడ్రంగి, కాంస్య, స్తపతి, స్వర్ణకారి ఐదు ఉప కులాలున్నాయి. కమ్మరి వాళ్లు..ఇనుము పని, వండ్రగి.. కొయ్యపని, కంచరి.. రాగి, కంచు, ఇత్తడి పని.. స్తపతి..శిల్పకారుడు.. రాతి పని.. స్వర్ణకారులు.. బంగారు ఆభరణాలు చేసే పని.
ఇక విశ్వకర్మ భగవానుని భక్తి సూచకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము కూడా ప్రతి ఏటా అత్యన్నత ఉన్నత విశ్వకర్మ పురస్కారాలను ఉత్తమ ప్రతిభను కనబరిచిన పరిశ్రమలకు అందజేస్తోంది.
