Sun Transit 2026: వృషభ సంక్రాంతి 2026 ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కుబేర యోగం పట్టినట్టే!

Sun Transit in Taurus 2026 Effect On Zodiac Telugu: మే 15న సూర్యుడు వృషభ రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అన్ని గ్రహాలకు సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి సూర్య గ్రహ సంచారాన్ని జ్యోతిష్య పరిభాషలో సంక్రాంతిగా పిలుస్తారు. సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశి కి మారినప్పుడల్లా అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, వృషభ రాశిలో సూర్యుడి సంచారాన్ని వృషభ సంక్రాంతిగా పిలుస్తారు. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ వృషభ సంక్రాంతి కారణంగా మేష రాశితో పాటు కర్కాటక రాశి, ఇలా ఐదు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతుంది. ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వృత్తిలో పురోగతితో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరిగి సమాజంలో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మేషరాశి
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రెండవ స్థానంలో ఈ సంచారం జరగబోతోంది. దీనికి కారణంగా వీరికి మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యక్తి గత జీవితంలో దీర్ఘకానికి సమస్యల నుంచి కూడా పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. ప్రేమ జీవితానికి కూడా ఇది మంచి సమయంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల అదనపు శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
సూర్యుడు పదకొండవ స్థానంలో ప్రవేశించడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ రంగాలలో పనులు చేసే వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు చేసే వారికి అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సింహరాశి
సూర్యుడి సంచారంతో సింహరాశి వారికి కూడా వివిధ రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా దశమ స్థానంలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. పనుల్లో గొప్ప విజయాలు కూడా సాధించబోతున్నారు. దీంతోపాటు ఆరోగ్యం కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంకితభావంతో పనులు చేసే వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఏడవ స్థానంలో సంచారం చేస్తాడు. దీని కారణంగా వీరికి వ్యాపారాలపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామి కొంచెం మొండిగా వ్యవహరించినప్పటికీ అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. సంపాదన కూడా పూర్తిగా పెరిగి జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సమాజంలో బలమైన స్థానం ఏర్పరచుకునే అవకాశాలున్నాయి.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
