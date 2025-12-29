English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Taurus 2026 Horoscope: వృషభ రాశి 2026 ఫలాలు.. ఈ రాశి వారు కొత్త ఇళ్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం..

Vrushabha Rasi 2026 To 2027 Telugu: తెలుగు వాళ్లకు ఉగాది నుంచి కొత్త యేడాది ప్రారంభం అవుతుంది. కానీ వరల్డ్ వైడ్ గా అందరు జనవరి నుంచే కొత్త యేడాది ప్రారంభం అవుతుంది. మన భారతీయులు పెళ్లిళ్లు ఇతర శుభకార్యాలకు తెలుగు పంచాంగాన్నే ప్రామాణికంగా చేస్తారు. కానీ జీతం, గట్రా ఇతరత్రా లౌకిక విషయాల్లో ఇంగ్లీస్ కాలెండర్ నే ఫాలో అవుతుంటారు. 2026 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంతో ప్రారంభమై .. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంతో ఎండ్ అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026లో వృషభ రాశికి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:25 AM IST

Vrushabha Rasi 2026 To 2027 Telugu News: ఇక 2026 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో వృషభ  రాశి వారికి ఇంకమ్  11 .. ఖర్చు 5 ఉంది.  రాజ్యపూజ్యం 1 అయితే.. అవమానం 3గా ఉంది. ఈ రాశి వారికి 2026 కొత్త యేడాది  చేసే అన్ని పనులందు విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్య పరంగా బాగుంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉండబోతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం వెల్లి విరుస్తుంది. నూతన వస్త్ర లాభాలను అందుకుంటారు. కొన్ని విషయాల్లో బంధు మిత్రాదులతో విరోధాలుంటాయి. కాబట్టి వాళ్లతో అప్రమత్తత అవసరం. భార్యాభర్తల మధ్య కలహాల కాపురం ఉంటుంది. 8వ ఇంట గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. 

శారీరక శ్రమ కారణంగా విజయాలు వరిస్తాయి. నిమిషం తీరిక ఉండదు. అకాల భోజనం చేసే అవకాశాలున్నాయి. గృహ మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఉద్యోగార్ధులకు అనుకూల సమయం. 

మరోవైపు ఉగాది సమయంలో మీ మాట వేదవాక్కు. చేసే పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.ఉగాది తర్వాత మీరు చేసే పనులు పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఎంతటి కార్యాన్నైనా సాధించగలరు. కుటుంబంలో ఆర్ధికంగా వృధ్ది ఉండబోతుంది. మిత్రులు సహాయ సహకారులు లభించడం వలన ఉన్నత స్థితి అందుకుంటారు. నూతన పరిచయాల వల్ల అప్రత్న ధనలాభం కలగనుంది. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. షేర్లు, రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టబడులు లాభించబోతున్నాయి. 

వృషభ రాశి వారి పరిహారాలు.. తన దోషాలు పోగోట్టుకోవడానికి ప్రతి శుక్రవారం కనకధార స్త్రోత్రం లేదా అష్టలక్ష్మీ స్త్రోత్రం పఠించడం వలన పెద్ద లాభాలు కలగబోతున్నాయి. వినాయకుడు, శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయ సందర్శనం వలన మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. 

సూచన: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం తో హిందూ మత గ్రంథాలతో పాటు సాధారణ జ్ఞానం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. 

