Cockroaches In Dream: కలలో బొద్దింకలు కనిసిస్తే శుభమా.. అశుభమా?

Cockroaches In Dream Telugu: జ్యోతిష్య, వాస్తు శాస్త్రాలకు ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉంటుందో.. స్వప్న శాస్త్రానికి కూడా అలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ శాస్త్రంలో మనుషులకు వచ్చే వివిధ కలల గురించి క్లుప్తంగా వివరించారు. ఏయే కలలు ఎలాంటి అర్థాలను కలిగి ఉంటాయో క్లుప్తంగా పేర్కొన్నారు. అందుకే కొంతమంది నిపుణులు ఈ శాస్త్రాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రం కంటే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, చాలా మంది నిత్యం రాత్రిపూట ఏదో ఒక కల కంటూనే ఉంటారు. ఈ కలలు ఏయే అర్థాను కలిగింటాయో అనే అంశాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. చాలా మందికి కలలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని పక్షులు, క్రిమి కీటకాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందికి బొద్ధికలు, పురుగులు కూడా కనిపిస్తాయి. అయితే, ఇలాంటి కల ఎలాంటి అర్థాన్ని చెబుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
జెర్రీ(Centipedes):
చాలా మంది అప్పుడప్పుడు కలలో జెర్రీలు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఇవి చూడడం మంచిదేనా? నిజానికి ఇది రెండు రకాల అర్థాలను అందిస్తుంది. ఈ జెర్రీని కలలో చూడడం వల్ల జీవితంలో ప్రతికూల ప్రభావం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇవి కనిపిస్తే పెద్ద పెద్ద సమస్యల్లో ఎదుర్కొంటారు. అలాగే ఆర్థిక సంక్షోభం రావడం కూడా ప్రారభమవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది కనిపిస్తే జీవితంలో అన్ని రకాల సమస్యలు తొలగిపోతాయని స్వాప్న శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు.
చెవిలో జెర్రీ వెళ్లడం కలలో కనిపిస్తే ఇవి హెచ్చరికలకు సంకేతాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా తరచుగా కనిపిస్తే జీవితంలో ఏవో సమస్యలు రాబోతున్నాయని అర్థం. అంతేకాకుండా ఎవరితోనైనా వివాదం లేదా వాదనలు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని సూచిస్తుందని శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే తీవ్ర సమస్యలు రాబోతున్నాయనేదికి ఇది సూచిక..
కలలో బొద్దింకలు:
చాలా మంది కలలో బొద్దింకలు చూస్తూ ఉంటారు. ఇవి కూడా అశుభకరమని స్వప్న శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. నిజాని ఇలా కనిపిస్తే, కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇది జీవితంలో రాబోయే ఇబ్బందులను సూచిస్తుందని అర్థాన్ని అందిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోతారు. ఒత్తిడితో పాటు అనేక సమస్యలకు సంబంధించిన పరిస్థితుల గురించి కూడా ఇది సూచిస్తుందని స్వప్న శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. ఇలా మీకు కనిపిస్తే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!
కలలో తెల్లటి పురుగులు కనిపిస్తే..
నిజానికి చాలా మందికి కలల్లో తెల్లటి పురుగులు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కనిపించడం మంచిదేనా? ఇవి కనిపించడం స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతికూల శకునాలతో సమానం.. దీని వల్ల భవిష్యత్లో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని అర్థాన్ని సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా భవిష్యత్లో పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్లకు సూచికగా ఈ కలలని శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి కలలు వస్తే తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
