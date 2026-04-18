Akshaya Tritiya:అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కొనడం అనేది వ్యాపారుల జిమ్మిక్కేనా..! అసలు శాస్త్రంలో ఏం వుంది..

Akshaya Tritiya Speciality: ఈ నెల 19న వైశాఖ శుద్ద తదియ వస్తోంది. ఈ రోజు అక్షయ ఫలితాలను అందించే అక్షయ తృతీయ కూడా. ఈ రోజున హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఈరోజున ఏదైనా పుస్తకాన్ని పిల్లలకు కానీ.. పెద్దలకు కొని పంచడం వలన జ్ఞానం వస్తుందని ప్రతీతి. దానాలు చేయడం వల్ల అక్షయమైన ఫలితాలను అందిస్తుందని వేద వాక్కు. ఈ రోజున కొత్త కుండ కొని ఎవరికైనా దానం చేయాలనేది శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. వైశాఖంలో ఎండలు మండిపోతుంటాయి. అలాంటి రోజున నీళ్లతో కూడిన కొత్త కుండ కొని దానం చేయడం వలన అక్షయమైన ఫలితాలను అందించబోతుంది. దీనికి అక్షయ తృతీయగా పిలుస్తారు.
అక్షయ తృతీయ రోజున ఇష్టమైతే బంగారం కొనండి. కొనకపోయినా.. పెద్దగా నష్టం లేదు. ప్రత్యేకంగా ఇదే రోజు కొనాలనే రూలేమి లేదు. అసలు ఈ రోజు ఎలాంటి బంగారం కొనమని శాస్త్రంలో ఎక్కడ లేదు. ఈ రోజు బంగారం దానం చేయమని వేదాలు ఘోషిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అక్షయ తృతీయ తీవ్రమైన ఎండా కాలంలో వస్తుంది కాబట్టి.. ఈ రోజున గొడుగు, పాదరక్షలు..కొత్త కుండ దానం చేయమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
బంగారం, వెండి వస్తువులను కొనమని చెప్పడం అనేది వ్యాపారస్తుల పన్నాగంలో భాగం.అమాయకులైన ప్రజల చేత బంగారం కొనిపించి వాళ్లు ధనవంతులయ్యేలా చేసిన కృత్రిమ ప్రచారం.
అక్షయ తృతీయ రోజు ప్రాముఖ్యత విషయానికొస్తే.. విష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన పరుశురాముడు అక్షయ తృతీయ రోజున జన్మించారు. ఈ రోజునే సింహాచలంలో వరాహా నరసింహాస్వామికి చందనోత్సవం నిర్వహిస్తారు. భగీరథుడి తపస్సుతో గంగానది భూమిని తాకిన పవిత్ర దినం. ఇదే రోజున తృతీయ రోజున త్రేతా యుగం మొదలైన దినం వ్యాస మహర్షి వినాయకుని సహాయంతో మహాభారతం రాయడం మొదలైంది కూడా ఈ రోజే కావడం విశేషం.
సూర్య భగవానుడు వనవాసంలో ఉన్న ధర్మరాజుకు అక్షయ పాత్ర ఇచ్చిన సుదినం అక్షయ తృతియ. శ్రీకృష్ణుడు తన బాల్యమిత్రుడైన కుచేలుడిని కలుసుకున్న దినం.. అలాగే శివుడిని ప్రార్ధించి కుబేరుడు శ్రీ మహాలక్ష్మి సహాయంతో సమస్త సంపదలకు సంరక్షకుడిగా నియమింపబడింది ఈ రోజే కావడం ప్రత్యేకం .
జగద్గురు ఆది శంకరులు కనకధార స్తవం చెప్పిన రోజు.. అంతేకాదు అన్నపూర్ణా దేవి తన అవతారాన్ని స్వీకరించిన పవిత్రమైన ోజు అక్షయ తతీయ. పాండవుల పత్ని ద్రౌపదిని దుశ్శాసనుని బారి నుండి శ్రీకృష్ణుడు కాపాడిన రోజు కూడా ఇదే కావడం గమనార్హం. ఉత్తరాఖండ్ లో ఉన్న నాలుగు ధామాలైన గంగోత్రి, యమునోత్రి, కేదార్ నాథ్, బద్రినాథ్ క్షేత్రాలు పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ రోజు నుంచి తెరుచుకుంటాయి
