Kamadahan before holi 2026: కామదహనం అంటే ఏమిటి..?.. శుభసమయం.. హోలీతో దీనికున్న సంబంధం ఏంటంటే..?

Holi Kama Dahanam 2026: కామదహనం  రోజున చాలా మంది పాత ఫర్నీచర్ కట్టెలు, ఉపయోగించని సామాగ్రిని తీసుకొవచ్చి ఇంటీవల మంటలు పెడుతున్నారు. అసలు ఇలా చేస్తే లేని చెడు ప్రభావాలు సోకడంతో పాటు వాతావరణం కూడా కాలుష్యం బారిన పడుతుందని పండితులు, నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 06:50 AM IST
  • కామ దహనం రోజు పాటించాల్సి నియమాలు..
  • హోలీ ఆ రోజున జరుపుకొవాలంటున్న పండితులు..

What is kamadahan tradition puja time and significance: హిందూ పురాణాల ప్రకారం మనం చేసుకునే ప్రతి పండగ, ప్రతిపూజ,ఆచారాలు, సంప్రదాయాల వెనుక నిగుఢ పరామార్థం దాగి ఉంది. అన్ని కూడా మనిషి మంచి పద్దతుల్ని ఆచరిస్తు, నియమంగా ధర్మబద్దులైన , సత్కర్మలు ఆచరిస్తు అంత్యంలో దేవుడిలో ఐక్యం కావాలని చెప్తారు. చెడు కర్మలు చేసుకుంటే మరల మరల వాటి కర్మ ఫలాలు అనుభవించడానికి జన్మించాల్సి ఉంటుందంటారు. అందుకే తెలిసి తెలిసి తప్పులు మాత్రం చేయోద్దంటారు.  ఈ క్రమంలో మనం మరికొన్ని రోజుల్లో హోలీని జరుపుకొబోతున్నాం. హోలీని మూడు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు . కాముని పున్నమి,హోలీ, హోలీ మరుసటి రోజున కరీ ఉంటుంది. ఈ రోజున  ప్రయాణాలు చేయకూడదు. అసలు కాముడి దహనం ఎందుకు వచ్చిందో  ఇప్పుడు చూద్దాం.

కామదహనం వెనుక అనేక పురాణగాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వీటిలో ఒకటి తారకాసురుడనే రాక్షసుడు తపస్సు ఆచరించి భోళ శంకరుడితో వరం పొందుతాడు. శివయ్య సంతానంతోమాత్రమే మరణం సంభవించే వరం పొందుతాడు. అప్పటి నుంచి అందరినిహింసిస్తాడు. ఇక రుషులు,దేవతలు .. విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్లి కాపాడాలని వేడుకుంటారు. హిమవంతుడి పుత్రిక పార్వతిదేవి శివయ్యను పూజించుకుంటుంది. కానీ ఆయనమాత్రం అస్సలు చూడరు. దీంతో శివపార్వతుల కళ్యాణం జరిగితేనే తారకుడి అంతం అవుతుందని తెలిసి మన్మథుడ్ని శివయ్య మీద పూల బాణం వదలాలని దేవతలు చెప్తారు. అప్పుడు యోగ నిద్రలో ఉన్న శివయ్యకు మన్మథుడి బాణం తగలగానే తపో భంగమై వెంటనే కొపంతో మూడొకన్ను తెరుస్తాడు.

వెంటనే మన్మథుడు బూడిదలా మారిపోతాడు. కానీ ఆ బాణం ప్రభావంతో మరల పార్వతి దేవీని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత అమ్మవారితో పెళ్లి జరుగుతుంది. శివ, పార్వతులకు స్కందుడు జన్మించి ఆతర్వాత తారాకాసురుడ్ని చంపుతాడు. అంటే  ఇక్కడ ధర్మం కోసం కామం ఉండాలి. కానీ చెడు ఆలోచనలు, ఎవరిని చూసిన కామం కల్గడం అధర్మం అంటారు. తన భార్యపట్ల కామంతో ఉంటే తప్పులేదు. కానీ మనిషి కలి ప్రభావంతో ఎవరిని చూసిన చెడు కోణంతో చూడటం తప్పని పెద్దలు చెప్తారు.

ఆ రోజున మన్మథుడిని బూడిద చేసిన రోజుకు ప్రతీకగా కామదహనం నిర్వహిస్తారు. కామదహనం అంటే.. మనలోని చెడు గుణాలైన కామ, క్రోద, లోభం, మధం,మాత్సార్యంలను దహనం చేయడం అన్నమాట. ఇవన్ని మనకు తెలిసే ఉన్న.. అవి మనమీద ప్రభావం చూపించకుండా వాటి నుంచి బైటపడి ఇష్టదేవతారధనతో సత్కర్మలు చేసి, నలుగురికి మంచి చేయకున్న చెడు మాత్రం చేయకూడదని పండితులు చెప్తారు. దీని వల్ల ఉత్తమ లొకాలను పొందవచ్చని అంటారు.

కాముడి పున్నమి ఎలా చేసుకొవాలి..

కామదమనం అంటే ఎండిపోయిన చెట్ల కర్రలను గ్రామం మద్యలో లేదా కూడలి మధ్యలో పేర్చాలి. మొదట ఎక్కడైతే  కర్రలను పేర్చాలనుకుంటారో అక్కడ గోమయం, పేడతో అలకాలి.ఆ తర్వాత అక్కడ చిన్నగా ముగ్గువేయాలి. దీనిపై పిడకలను వెలిగించి.. దాని చుట్టు ఎండిన కర్రలను వేయాలి. కుదిరితే గంధం చెట్ల చిన్న కర్ర అయిన దానిలో వేయాలి. ఈ విధంగాతమకు అంత మంచిజరగాలని కొరుకుంటూ కాముని దహనంకు చెందిన కథలను చదువుకొవాలి. ఈసారి కాముని పౌర్ణమికు మార్చి 2 సాయంత్రం 4 నుంచి రాత్రి 9 వరకు దివ్యంగా ఉందని, కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉదయం కూడా నిర్వహిస్తారు. 

కాముడి దహరం రోజు చేయకూడనిది..

ఇటీవల ఇంట్లో ఉపయోగించనివి  పాత వస్తువులు, టైర్లు, ఫర్నీచర్ సామాన్లు, బట్టలు తీసుకొచ్చి కాముడులో వేస్తున్నారు. దీని వల్ల చెడు ప్రభావాలు కల్గడమేకాకుండా వాతావరణం కూడా కలుషితం అవుతుంది.

కాముడి పున్నమి తర్వాత హోలీ..

దానవుడైన హిరణ్యకశిపుని సోదరి హోలీక. ఈమెకు అగ్నిలోకి వెళ్లిన ఏమికాదని వరం ఉంది. దీంతో తన కుమారుడు విష్ణుభక్తుడైన ప్రహ్లదుడ్ని చంపాలని కొరతాడు. అప్పుడు హోలీకా..ప్రహ్లదుడ్ని తన ఓడిలో కూర్చుండబెట్టి అగ్నిలో దిగుతుంది. కానీ  శ్రీ మహా విష్ణువు పరమ భక్తుడైన ప్రహ్లదుడ్ని కాపాడి హోలీక అగ్నిలో కాలిపోయేలా చేస్తాడు. దీంతో చెడు ఆలోచనలపై, మంచి గెలుపుకు చిహ్నంగా హోలీని జరుపుకుంటారు. రంగులు చల్లుకుని హోలీ వేడుకను జరుపుకుంటారు. ఈ రోజుల్లో విష్ణు భగవానుడితో పాటు శివుడ్ని పూజించుకొవాలి.

చంద్ర గ్రహణం..

మార్చి 3న రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో మార్చి 3 న హోలీ జరుపుకొవద్దని ఇప్పటికే పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు సూతక కాలం హోలీ ఆడితే చెడు ప్రభావాలు చుట్టుకుంటాయని చెప్తున్నారు. దీనికి బదులు మార్చి4న హోలీని  జరుపుకొవాలని చెప్తున్నారు.

 

 

