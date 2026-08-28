Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Rakhi Festival: రాఖీని ఎన్ని రోజులు చేతికి ఉంచుకొవాలి..?.. ఏ రోజున తీయాలి..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Rakhi Festival: రాఖీని ఎన్ని రోజులు చేతికి ఉంచుకొవాలి..?.. ఏ రోజున తీయాలి..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Rakha bandhan festival:  చాలా మంది తమ చేతికి  అక్క లేదా చెల్లితో రాఖీని కట్టించుకుంటారు. అయితే రాఖీని తీసేటప్పుడు కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:19 PM IST
Rakhi Festival: రాఖీని ఎన్ని రోజులు చేతికి ఉంచుకొవాలి..?.. ఏ రోజున తీయాలి..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
Image Credit: rakshabandhan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nagarjuna Birthday Gift: నాగార్జున కింగ్ 100లో కోబ్రా సీక్రెట్ ఏంటి.. ఒక్క సైన్ బోర్డ్‌తో పెరిగిన క్యూరియాసిటీ
2
3
4
5