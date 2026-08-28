/Rakhi Festival: రాఖీని ఎన్ని రోజులు చేతికి ఉంచుకొవాలి..?.. ఏ రోజున తీయాలి..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

When and how to remove rakhi asper astrology: మనం హిందూ ధర్మం శాస్త్రంలో చేసుకునే ప్రతి పండగ వెనుకాల నిగూఢమైన సంప్రదాయం దాగి ఉంటుంది. అయితే.. మనం రాఖీ పండగను శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజున జరుపుకుంటాం. రాఖీ రోజున తమ సోదరీ అన్న లేదా తమ్ముడి చేతికి రాఖీని కడుతుంది. రాఖీ వేళ చేతికి కట్టే రాఖీ అనేది ఇద్దరి మధ్య ప్రేమాను రాగాలకు గుర్తుగా మాత్రమే కాకుండా అది ఒక రక్షలాగా ఉపయోగ పడుతుంది. అందుకే రాఖీని చాలా శక్తివంతమైనదని కూడా భావిస్తుంటారు. చాలా మంది రాఖీ కట్టిన తర్వాత ఏ రోజున తీయాలో అని కొంచెం ఆలోచనలో పడతారు.
దీన్ని కొన్ని ప్రాంతాల వారు వెర్వేరు సంప్రదాయాల్ని పాటిస్తారు. ముఖ్యంగా రాఖీని కనీసం మన చేతికి ఒక 5 రోజులు ఉంచుకొవాలని పండితులు చెబుతుంటారు. దీని వల్ల ఒక రకమైన పాజిటివ్ వైబ్ మనలో కల్గుతుందని చెప్తారు. అంతే కాకుండా రాఖీని అనేది కట్టుకున్న వారిని సైతం అనేక రకాల ఆపదల నుంచి కాపాడుతుంటుందని చెప్తుంటారు. అందుకే రాఖీని అవకాశం ఉన్న వారు 15 రోజుల వరకు కూడా ధరించవచ్చు.
కొన్ని సంప్రదాయాల ప్రకారం.. 5,11, 15 మంచివని చెప్తారు. అంతే కాకుండా గురు, శుక్రవారాలలో రాఖీని చేతి నుంచి తీయోద్దని చెప్తారు. కనీసం ఒక్కరోజు అయిన రాఖీని తీయకుండా మనచేతికి ధరించాలి.
ఇక చేతి నుంచి తీసిన రాఖీని చెట్లలో, చెత్తలో వేయకూడదు. దాన్ని ప్రవహిస్తున్న నదిలొ, ఎవరు తొక్కని, చెత్తలేని ప్రదేశాలలో మాత్రమే వేయాలి. చెట్టుకు కూడా కట్టడం మంచిదని పండితులు చెబుతుంటారు. రాఖీని ఎంత జాగ్రత్తగా కట్టుకుంటామో, దాని విసర్జనం కూడా అంతే భక్తితో చేయాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.