English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?.. ఆగస్టు 26 నాడా లేక 27వ తేదీనా..?.. పండితులు ఏమంటున్నారంటే..?

Ganesh Chaturthi Celebrations: వినాయక చవితి వేడుకల తేదీ ఎప్పుడు అని కొంత మంది భక్తులు గందర గోళంకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల కొన్ని పండుగలు రెండు తేదీల్లో రావడం, కొంత మంది ఒక తిథి అని  మరికొంత మంది సూర్యోదయంకు ఉన్న తిథి అని చెబుతుండటంతో ప్రస్తుతం వినాయక చవితి ఎప్పుడని కూడా భక్తులు ఒకింత గందరగోళంకు గురౌతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:39 PM IST
  • గణేష్ చవితిపై డైలామా..
  • క్లారిటీ ఇచ్చిన పండితులు..

Trending Photos

Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Bank Holiday: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. బ్యాంకులు 4 రోజులు బంద్‌..!
5
bank holidays this week
Bank Holiday: ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. బ్యాంకులు 4 రోజులు బంద్‌..!
Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?.. ఆగస్టు 26 నాడా లేక 27వ తేదీనా..?.. పండితులు ఏమంటున్నారంటే..?

When is Ganesh Chaturthi 2025 date puja time: దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన గణపయ్య వేడుకలకు ప్రత్యేకంగా మండపాలు సిద్దమౌతున్నాయి. ఊరువాడ, పల్లె,పట్నం తేడాలేకుండా ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక విగ్రహాల అమ్మకాలతో మార్కెట్ లన్ని పండగ వాతావరణంను సంతరించుకున్నాయి. కొనుగోలు దారులు కూడా మార్కెట్ లలోకి వెళ్లి మరీ గణపయ్య విగ్రహాల్ని ప్రత్యేకంగా చూసి మరీ కొంటున్నారు.

 చిన్నా, పెద్ద తేడాలేకుండా గణేష్ చతుర్థి వేడుకుల్ని ఎంతో సంబరంగా జరుపుకుంటారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మనం జరుపుకునే వినాయక చవితి పండగ అనేది ఎప్పుడు అని కొంత మంది భక్తులు గందర గోళంకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల కొన్ని పండగలు రెండు తేదీల్లో రావడం, సూర్యోదయం అంటూ కొంత మంది , ఆతర్వాత మరల అని ఇంకొందరు వివిధ పంచాగాలలో ఒక్కొతేదీ ఉండటంతో కూడా కాస్తంగా జనాలు పానిక్ అవుతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో వినాయక చవితిపై మాత్రం పండితులు ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నారు.

ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి పండగను జరుపుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.ఆ రోజున ఉదయం 10 నుంచి 12.30 మధ్యాహ్నం దివ్యమైన మూహుర్తం ఉందని చెబుతున్నారు. మరోవైపున నిమజ్జనం సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన జరుపుకొవాలని చెబుతున్నారు. 

Read more: Shani Amavasya: రేపు శనివారంతో పాటు శని అమావాస్య.. ఈ పనులు పొరపాటున కూడా చేయకూడదు.!. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

ఈ సారి కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం రావడం వల్ల తొమ్మిది రోజులుమాత్రమే గణపయ్నను ప్రతిష్టించుకుని ఆ తర్వాత నిమజ్జనం చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు. మ అంతేకాకుండా గణపయ్యకు ఇష్టమైన బుధవారం రోజున ఈసారి వినాయక చవితి వస్తుండంతో భక్తులు మరింత భక్తితో వినాయక చవితి వేడుకులు రెడీ అవుతున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ganesh Chaturthi 2025 dateGanesh Chaturthi muhurthamVinayaka Chavithi tithi 2025Vinayaka Chavithi Telugu calendar 2025Ganesh katha Telugu 2025

Trending News