Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?.. ఆగస్టు 26 నాడా లేక 27వ తేదీనా..?.. పండితులు ఏమంటున్నారంటే..?

When is Ganesh Chaturthi 2025 date puja time: దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన గణపయ్య వేడుకలకు ప్రత్యేకంగా మండపాలు సిద్దమౌతున్నాయి. ఊరువాడ, పల్లె,పట్నం తేడాలేకుండా ఎక్కడ చూసిన కూడా వినాయక విగ్రహాల అమ్మకాలతో మార్కెట్ లన్ని పండగ వాతావరణంను సంతరించుకున్నాయి. కొనుగోలు దారులు కూడా మార్కెట్ లలోకి వెళ్లి మరీ గణపయ్య విగ్రహాల్ని ప్రత్యేకంగా చూసి మరీ కొంటున్నారు.
చిన్నా, పెద్ద తేడాలేకుండా గణేష్ చతుర్థి వేడుకుల్ని ఎంతో సంబరంగా జరుపుకుంటారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మనం జరుపుకునే వినాయక చవితి పండగ అనేది ఎప్పుడు అని కొంత మంది భక్తులు గందర గోళంకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల కొన్ని పండగలు రెండు తేదీల్లో రావడం, సూర్యోదయం అంటూ కొంత మంది , ఆతర్వాత మరల అని ఇంకొందరు వివిధ పంచాగాలలో ఒక్కొతేదీ ఉండటంతో కూడా కాస్తంగా జనాలు పానిక్ అవుతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో వినాయక చవితిపై మాత్రం పండితులు ఒక క్లారిటీ ఇస్తున్నారు.
ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి పండగను జరుపుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.ఆ రోజున ఉదయం 10 నుంచి 12.30 మధ్యాహ్నం దివ్యమైన మూహుర్తం ఉందని చెబుతున్నారు. మరోవైపున నిమజ్జనం సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన జరుపుకొవాలని చెబుతున్నారు.
ఈ సారి కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం రావడం వల్ల తొమ్మిది రోజులుమాత్రమే గణపయ్నను ప్రతిష్టించుకుని ఆ తర్వాత నిమజ్జనం చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు. మ అంతేకాకుండా గణపయ్యకు ఇష్టమైన బుధవారం రోజున ఈసారి వినాయక చవితి వస్తుండంతో భక్తులు మరింత భక్తితో వినాయక చవితి వేడుకులు రెడీ అవుతున్నారు.
