Pitru Paksha 2025: పితృ పక్షం ఎప్పుడు ప్రారంభం?.. సెప్టెంబర్ 6 లేదా 7? తిథుల జాబితా ఇదే!

Pitru Paksha 2025 Tithi List: పితృ పక్షంలో మన పితరులకు తర్పణం వదులుతాం శ్రాద్ధ కూడా నిర్వహిస్తారు. పితృ పక్షంలో నల్ల నువ్వులు నీళ్లలో కలిపి పితరులకు తర్పణం పెట్టే ఆచారం ఉంది. తద్వారా వారి ఆత్మలకు కూడా శాంతి కలుగుతుందని ఆ 15 రోజుల పాటు మన పితరులు భూమిపై సంచరిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో పితృపక్షాలు నిర్వహిస్తారు. పితృపక్షంలో ఇలా చేయటం వల్ల వంశవృద్ది జరుగుతుంది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉంటాయి. ఈ ఏడాది పితృపక్షం 2025 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ప్రారంభమై 21వ తేదీ మహాలయ అమావాస్యతో ముగుస్తుంది. ఈసారి సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కూడా రానుంది. తిథుల జాబితా ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం.
మన హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం పితృ పక్షం సెప్టెంబర్ 7 ఉదయం 1:41 గంటల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే పితృపక్షాలు 7వ తేదీ నుంచి 21 వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. పితరులకు శ్రాద్ధకర్మలు చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుంది. వారసులని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తారు. ఈ పక్షంలో దానానికి కూడా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. కుటుంబంలో కూడా సుఖశాంతులు పెరుగుతాయి. కష్టాల నుంచి బయటపడతారు.
తిథుల జాబితా..
సెప్టెంబర్ 7 పౌర్ణమి తిథి
సెప్టెంబర్ 8 ప్రతిపాద
సెప్టెంబర్ 9 ద్వితీయ తిథి
సెప్టెంబర్ 10 తృతీయ చతుర్థి రాదా
సెప్టెంబర్ 11 పంచమి శ్రద్ధ
సెప్టెంబర్ 12 షష్టి శ్రద్ధ
సెప్టెంబర్ 13 సప్తమి శ్రద్ధ
సెప్టెంబర్ 14 అష్టమ
సెప్టెంబర్ 15 నవమి
సెప్టెంబర్ 16 దశమి
సెప్టెంబర్ 17 ఏకాదశి
సెప్టెంబర్ 18 ద్వాదశ
సెప్టెంబర్ 19 త్రయోదశి
సెప్టెంబర్ 20 చతుర్దశి
సెప్టెంబర్ 21 సర్వపితృ అమావాస్య లేదా మహాలయ అమావాస్య
ఈ పిత పక్షాల్లో బ్రాహ్మణులు, పేదవారికి దానం చేయాలి, నల్ల నువ్వులతో తర్పణం పితరులకు తర్పణం వదులుతారు. వారి శక్తి మేరకు దానం చేయాలని అంటారు. కొంతమంది పితృపక్షంలో ప్రధానంగా కేవలం సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఉల్లి, వెల్లుల్లికి కూడా దూరంగా ఉంటారు.
