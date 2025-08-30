English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pitru Paksha 2025: పితృ పక్షం ఎప్పుడు ప్రారంభం?.. సెప్టెంబర్ 6 లేదా 7? తిథుల జాబితా ఇదే!

Pitru Paksha 2025 Tithi List: ప్రతి ఏడాది పితృ పక్షాలు భాద్రపద మాసంలో ప్రారంభమవుతాయి. 15 రోజులపాటు ఈ పితృ పక్షాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది పితృపక్షం సెప్టెంబర్ 6 లేదా 7 ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? తిథుల జాబితా కూడా తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 30, 2025, 09:56 AM IST

Trending Photos

Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Pitru Paksha 2025: పితృ పక్షం ఎప్పుడు ప్రారంభం?.. సెప్టెంబర్ 6 లేదా 7? తిథుల జాబితా ఇదే!

Pitru Paksha 2025 Tithi List: పితృ పక్షంలో మన పితరులకు తర్పణం వదులుతాం శ్రాద్ధ కూడా నిర్వహిస్తారు. పితృ పక్షంలో నల్ల నువ్వులు నీళ్లలో కలిపి పితరులకు తర్పణం పెట్టే ఆచారం ఉంది. తద్వారా వారి ఆత్మలకు కూడా శాంతి కలుగుతుందని ఆ 15 రోజుల పాటు మన పితరులు భూమిపై సంచరిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో పితృపక్షాలు నిర్వహిస్తారు.  పితృపక్షంలో ఇలా చేయటం వల్ల వంశవృద్ది జరుగుతుంది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉంటాయి. ఈ ఏడాది పితృపక్షం 2025 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ప్రారంభమై 21వ తేదీ మహాలయ అమావాస్యతో ముగుస్తుంది. ఈసారి సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కూడా రానుంది. తిథుల జాబితా ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

మన హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం పితృ పక్షం సెప్టెంబర్ 7 ఉదయం 1:41 గంటల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే పితృపక్షాలు 7వ తేదీ నుంచి 21 వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. పితరులకు శ్రాద్ధకర్మలు చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుంది. వారసులని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తారు. ఈ పక్షంలో దానానికి కూడా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. కుటుంబంలో కూడా సుఖశాంతులు పెరుగుతాయి. కష్టాల నుంచి బయటపడతారు.

తిథుల జాబితా..

 సెప్టెంబర్ 7 పౌర్ణమి తిథి
 సెప్టెంబర్ 8 ప్రతిపాద
 సెప్టెంబర్ 9 ద్వితీయ తిథి
 సెప్టెంబర్ 10 తృతీయ చతుర్థి రాదా
 సెప్టెంబర్ 11 పంచమి శ్రద్ధ
 సెప్టెంబర్ 12 షష్టి శ్రద్ధ
 సెప్టెంబర్ 13 సప్తమి శ్రద్ధ
 సెప్టెంబర్ 14 అష్టమ
 సెప్టెంబర్ 15 నవమి 
 సెప్టెంబర్ 16 దశమి
 సెప్టెంబర్ 17 ఏకాదశి
 సెప్టెంబర్ 18 ద్వాదశ
 సెప్టెంబర్ 19 త్రయోదశి
 సెప్టెంబర్ 20 చతుర్దశి 
 సెప్టెంబర్ 21 సర్వపితృ అమావాస్య లేదా మహాలయ అమావాస్య

ఈ పిత పక్షాల్లో బ్రాహ్మణులు, పేదవారికి దానం చేయాలి, నల్ల నువ్వులతో తర్పణం పితరులకు తర్పణం వదులుతారు. వారి శక్తి మేరకు దానం చేయాలని అంటారు. కొంతమంది పితృపక్షంలో ప్రధానంగా కేవలం సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఉల్లి, వెల్లుల్లికి కూడా దూరంగా ఉంటారు.

Read more: 14000 సిబ్బంది.. 300 క్రేన్స్.. వినాయక నిమజ్జనానికి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు పూర్తి..!  

Read more: జపాన్‌ పర్యటనలో మోదీ.. షిగెరు ఇషిబాతో కలిసి బుల్లెట్‌ రైలులో ప్రయాణం..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pitru Paksha 2025Pitru Paksha dates 2025Pitru Paksha Tithi listMahalaya Amavasya 2025Shraddha dates 2025

Trending News