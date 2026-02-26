Holika dahan 2026: హోలీకా ఎవరు..?.. కాముని దహనం వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

What is the story behind burning holika before holi: మన హిందు సంప్రదాయంలో చేసుకునే ప్రతి పండగ, పాటించే ప్రతి ఆచారం వెనుక పురాణ ఇతి హసాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఏది అయిన చెడుపై మంచి గెలిచినందుకు అదే విధంగా.. ప్రస్తుతం కలి ప్రభావంతో అధర్మం ఎంత పైకి ఎగబాకిన చివరకు ధర్మం చిరస్థాయిగా గెలిచిందుకు గుర్తుగా మనం పండగలు జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో మరికొన్నిరోజుల్లో హోలీ పండగను జరుపుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా హోలీ పండగ వెనుక కూడా పురాణ ఇతిహసాలు ప్రచుర్యంలో ఉన్నాయి.హోలీకి ఒక రోజు ముందు హోలీకా దహనం లేదా కాముడి దహనంను నిర్వహిస్తారు.
అసలు హోలీకా ఎవరు..?..
హోళిక హిందూ పురాణాల ప్రకారం రాక్షస రాజైన హిరణ్యకశిపుని సోదరి అదే విధంగా ప్రహ్లాదుని అత్త. జన్మతా విష్ణు భక్తుడైన ప్రహ్లదుడ్ని ఎలాగైన అంతం చేయాలని హిరణ్యక శివుడు అనేకప్లాన్ లు వేస్తాడు. కానీ ఆ శ్రీమహా విష్ణువు తన భక్తుడిని ఎన్నో ఆపదల నుంచి కాపాడుకుంటూ వస్తాడు.చిరవకు దీని కోసం హిరణ్యక శివుడు ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు. తన సోదరి హోళికకు అగ్నిలో పడ్డ కాలకుండా ఉండే వరం ఉంటుంది. ఈ కపటోపాయంతో ఆమెను ప్రహ్లదుడ్ని ఎత్తుకుని అగ్నిలోకి ప్రవేశించమని చెప్తాడు. కానీ ఆ చెడు ఆలోచనలతో శ్రీ మహా విష్ణువు పరమ భక్తుడైన ప్రహ్లదుడికి ఆపద తలపెట్టాలని చూసి తాను తీసుకున్న గోతిలో తానే పడుతుంది. విష్ణుమాయతో హోలీకా వరం నిర్విర్వమై ఆ అగ్ని మంటల్లో ఆమె కాలి బూడిద అవుతుంది.
ప్రహ్లదుడు మరల అగ్ని నుంచి బైటకువస్తాడు. అప్పటి నుంచి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయంకు గుర్తుగా హోలీకా దహనంను నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున చాలా మంది ప్రత్యేకంగా విష్ణుభగవానుడ్ని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా హోలీకా దహనం రోజున రాత్రి పూట కర్రలు ఇంటి ముందు లేదా వీధి మధ్యలో పేర్చి మీద ఉపయోగం కానీ వస్తువులు వేస్తారు. దీని వల్ల చెడు పోతుందని భావిస్తారు.
హోలీకా దహనం తర్వాత ఆ బూడిదతో చాలామంది హోలీ ఆడుకుంటారు. ఈ బూడిదకు గొప్పశక్తులు ఉంటాయని, దీని తిలకంలా కూడా పెట్టుకుంటారు. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజున హోలీని జరుపుకుంటారు. హోలీకా దహనం తర్వాత.. రంగులను ఒకరిపై మరోకరు చల్లుకుంటూ సాంప్రదాయ బద్దంగా హోలీని జరుపుకుంటారు. తీపి పదార్థాలు చేసుకుని కన్నయ్యకు సమర్పించి పూజించుకుంటారు. ఈ విధంగా హోలీని భక్తితో భావనలతో జరుపుకుంటారు. ఈసారి మనం హోలీని మార్చి 3న జరుపుకుంటాం. అదే రోజునచంద్రగ్రహణం కూడా వచ్చింది.
