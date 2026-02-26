English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Holika dahan 2026: హోలీకా ఎవరు..?.. కాముని దహనం వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

Holika or kamadahan before holi: అనాదీగా హోలీ పండగకు ఒక రోజు ముందు కామ దహనం లేదా కాముడి పూర్ణిమ అని ఆచారంను పాటిస్తారు. ఈ రోజున ఇంట్లో నుంచి పాత కర్రలు, కొన్ని వస్తువులు తీసుకొచ్చి రాత్రిపూట కర్రలు పేల్చి దానిలో పడేస్తారు. దీనివల్ల చెడు పొతుందని భావిస్తారు.    

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 01:42 PM IST
  • హోలీకా దహనం వెనుక స్టోరీ..
  • చెడుపై మంచి సాధించిన విజయం..

Trending Photos

Daily Rasiphalalu: గురువారం రాశిఫలాలు.. ఒక్క నిర్ణయం మీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చు.. జాగ్రత్త!
6
rasiphal
Daily Rasiphalalu: గురువారం రాశిఫలాలు.. ఒక్క నిర్ణయం మీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చు.. జాగ్రత్త!
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!
5
EPFO refund
PF Refund New Rule: ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం.. ఏ క్షణంలోనైనా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు..!!
Vijay Rashmika: ఒకేరోజు రెండుసార్లు పెళ్లి చేసుకోనున్న విజయ్, రష్మిక
4
Vijay Deverakonda Wedding
Vijay Rashmika: ఒకేరోజు రెండుసార్లు పెళ్లి చేసుకోనున్న విజయ్, రష్మిక
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
6
Daily Rasiphalalu February 25 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
Holika dahan 2026: హోలీకా ఎవరు..?.. కాముని దహనం వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

What is the story behind burning holika before holi: మన హిందు సంప్రదాయంలో చేసుకునే ప్రతి పండగ, పాటించే ప్రతి ఆచారం వెనుక పురాణ ఇతి హసాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఏది అయిన చెడుపై మంచి గెలిచినందుకు అదే విధంగా.. ప్రస్తుతం కలి ప్రభావంతో  అధర్మం ఎంత పైకి ఎగబాకిన చివరకు ధర్మం చిరస్థాయిగా గెలిచిందుకు గుర్తుగా మనం పండగలు జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో మరికొన్నిరోజుల్లో హోలీ పండగను జరుపుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా హోలీ పండగ వెనుక కూడా పురాణ ఇతిహసాలు ప్రచుర్యంలో ఉన్నాయి.హోలీకి ఒక రోజు ముందు హోలీకా దహనం లేదా కాముడి దహనంను నిర్వహిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అసలు హోలీకా ఎవరు..?.. 

హోళిక హిందూ పురాణాల ప్రకారం రాక్షస రాజైన హిరణ్యకశిపుని సోదరి అదే విధంగా ప్రహ్లాదుని అత్త. జన్మతా విష్ణు భక్తుడైన ప్రహ్లదుడ్ని ఎలాగైన అంతం చేయాలని హిరణ్యక శివుడు అనేకప్లాన్ లు వేస్తాడు. కానీ ఆ శ్రీమహా విష్ణువు తన భక్తుడిని ఎన్నో ఆపదల నుంచి కాపాడుకుంటూ వస్తాడు.చిరవకు దీని కోసం హిరణ్యక శివుడు ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు. తన సోదరి హోళికకు అగ్నిలో పడ్డ కాలకుండా ఉండే వరం ఉంటుంది. ఈ కపటోపాయంతో ఆమెను ప్రహ్లదుడ్ని ఎత్తుకుని అగ్నిలోకి  ప్రవేశించమని చెప్తాడు. కానీ ఆ చెడు ఆలోచనలతో శ్రీ మహా విష్ణువు పరమ భక్తుడైన ప్రహ్లదుడికి ఆపద తలపెట్టాలని చూసి తాను తీసుకున్న గోతిలో తానే పడుతుంది. విష్ణుమాయతో హోలీకా వరం నిర్విర్వమై ఆ అగ్ని మంటల్లో ఆమె కాలి బూడిద అవుతుంది.

ప్రహ్లదుడు మరల అగ్ని నుంచి బైటకువస్తాడు. అప్పటి నుంచి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయంకు గుర్తుగా హోలీకా దహనంను నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున చాలా మంది ప్రత్యేకంగా విష్ణుభగవానుడ్ని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా హోలీకా దహనం రోజున రాత్రి పూట కర్రలు ఇంటి ముందు లేదా వీధి మధ్యలో పేర్చి మీద ఉపయోగం కానీ వస్తువులు వేస్తారు. దీని వల్ల చెడు పోతుందని భావిస్తారు.

Read more: Lunar eclipse 2026: కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే రాశులపై దీని ప్రభావం..?.. పట్టు విడుపు స్నానాలు, దానాలతో సహా పూర్తి డిటెయిల్స్..

హోలీకా దహనం తర్వాత ఆ బూడిదతో చాలామంది హోలీ ఆడుకుంటారు. ఈ బూడిదకు గొప్పశక్తులు ఉంటాయని, దీని తిలకంలా కూడా పెట్టుకుంటారు.  ఆ తర్వాత మరుసటి రోజున హోలీని  జరుపుకుంటారు. హోలీకా దహనం తర్వాత.. రంగులను ఒకరిపై మరోకరు చల్లుకుంటూ సాంప్రదాయ బద్దంగా హోలీని జరుపుకుంటారు. తీపి పదార్థాలు చేసుకుని కన్నయ్యకు సమర్పించి పూజించుకుంటారు. ఈ విధంగా హోలీని భక్తితో భావనలతో జరుపుకుంటారు. ఈసారి మనం హోలీని మార్చి 3న జరుపుకుంటాం.  అదే రోజునచంద్రగ్రహణం కూడా వచ్చింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Holi 2026HolikaHolika Dahankama dahanHolika festival

Trending News