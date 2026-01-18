Shashtipoorthi: షష్టిపూర్తి ఎందుకు చేస్తారు? 60 ఏళ్లకు ఎందుకు చేయాలో హిందూ శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

Shashtipoorthi: మానవ జీవితంలో చాలా అరుదైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన ఘట్టాలను వేడుకగా చేసుకుంటాం. వాటిలో పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు వంటితోపాటు షష్టిపూర్తి కూడా చేసుకుంటుంటాం. జీవితంలో ఈ సందర్భాలు చాలా అరుదైనవి.. ఎన్నో జ్ఞాపకాలతో కూడుకున్నది. మరి జీవితంలో ఒకసారి చేసుకునే షష్టిపూర్తికి ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యం? ఎందుకు చేసుకుంటారు? హిందూ శాస్త్రం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.
Also Read: Women Dress: మహిళలు ఏం ధరించాలి? సనాతన ధర్మం చెబుతోంది తెలుసా?
మానవుడి సంపూర్ణ ఆయుర్దాయం 120 సంవత్సరాలు అని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. 60 ఏళ్లు నిండినప్పుడు చేసుకునేది షష్టిపూర్తి. ప్రతివారికీ మృత్యువు 60వ యేట ఉగ్రరథుడు అను పేరుతో.. 70వ యేట భీమరథుడు అను పేరుతో.. 78వ యేట విజయరథుడు అనుపేరుతో ఎదురుచూస్తుంటాడంట. ఆరోగ్య సమస్యలకు తట్టుకోవడానికి చేసే శాంతి ప్రక్రియ షష్టిపూర్తి వేడుక అని జ్యోతిష్యశాస్త్రం చెబుతోంది. ఇది భార్యాభర్తలు కలిసి చేసుకునే వేడుక. సాధారణంగా పురుషులకు షష్టిపూర్తి చేసుకుంటారు. కానీ పక్కన భార్య ఉండాలి.
Also Read: Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
బృహస్పతి, శని 30 సంవత్సరాలకు మానవుడి జన్మకాలంలో ఉన్నరాశికి చేరడానికి 60 సంవత్సరాలు పడుతుంది. వీరిద్దరూ తాము బయలుదేరిన రాశికి చేరుకోవడంతో మానవుడి జీవితం మరలా అంటే తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. జీవితం తిరిగి ప్రారంభమైనట్లు సంకేతం కావడంతో ఈ షష్టిపూర్తిని చేసుకుంటారు. మానవుడు పుట్టిన తెలుగు సంవత్సరాలు 60 ఏళ్లు నిండుతుండడంతో షష్టిపూర్తి చేస్తారు. షష్టిపూర్తి సందర్భంగా కొందరు కొన్ని పూజలు చేస్తారు. ఆయుష్కామన యజ్ఞం చేస్తారు. ఆయుష్కామనయజ్ఞం అంటే ఆయువును కోరి చేయు యజ్ఞం ఇది.
Also Read: Revanth Reddy: ఆదిలాబాద్పై రేవంత్ రెడ్డి వరాలు.. ఎయిర్పోర్టు, ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్
ఆయుష్కామన యజ్ఞం పద్ధతి ఇదే?
తెల్లని నూతన వస్త్రంపై తూర్పు దిక్కుగా 12 గీతలు గీసి వాటిమీద ఐదు అడ్డగీతలు గీసి మొత్తం 60 గదులు వచ్చేలా గీయాలి. వరుసకు 12 అయిదు వరుసలు తూర్పు దిక్కున బియ్యం పోసి కలశం ఉంచాలి. ప్రభవ నుంచి క్షయ వరకు 60 సంవత్సరాల అధిదేవతలతో ఆవాహన చేస్తారు. దక్షిణాయన ఉత్తరాయణ దేవతలను, 6 ఋతువులను 12 మాసములను ఆవాహన చేస్తారు. పక్షములు, తిథులు, వారాలు, వారదేవతలైన సూర్యుడు, చంద్రుడు, అంగారకుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు, శనిని ఆవాహన చేస్తారు. వీరికి ఆది దేవతలు - అగ్ని, జలం, భూమి, విష్ణువు ఇంద్రుడు, ప్రజాపతిలను ఆవాహన చేస్తారు.
ఆది దేవతలు శివుడు, దుర్గ, కుమారస్వామి, బ్రహ్మ - ఇంకా ఏకాదశ రుద్రులు, నక్షత్ర దేవతలు, 27 యోగములు, 11 కరణములు ఇలా అందరి దేవి దేవతా స్వరూపాలని మృత్యుంజయుడి ఆవాహన చేసి బ్రాహ్మణోత్తములు మంగళాచరనములతో వేదయుక్తంగా ఆయుష్కామన యజ్ఞం కార్యక్రమం జరిపిస్తారు.
అపమృత్యు నివారణార్థం హోమాలు, జపాలు కూడా చేస్తారు. తదుపరి బ్రహ్మణులను సత్కరించి బంధుమిత్రులతో భోజనం ఆరగిస్తారు. పూర్వకాలంలో పురుషుడు ఏ వేడుక చేసుకున్నా భార్యకు కూడా జరిగినట్టే భావించేవారు. కనుక స్త్రీలకు మళ్లీ విడిగా షష్టిపూర్తి చేసే ఆచారం లేదు. పెళ్లి సాధారణంగా జరగాలి కానీ షష్టిపూర్తి ఘనంగా జరగాలని పెద్దల మాట ఉంటుంది. ఎందుకంటే షష్టిపూర్తి దృఢమైన ఆత్మీయతల సుగంధం పరిమళించే సందర్భం కావడంతో ఆ మాట అన్నారు. బిడ్డలు తమ కృతజ్ఞతను తమ తల్లిదండ్రులకు అర్పించుకొనే అపురూప సందర్భం షష్టిపూర్తిగా భావిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి