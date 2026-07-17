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Shanibhagwan: శనీశ్వరునికి నల్ల నువ్వులు అంటే ఎందుకంత ప్రీతి..?.. తైలాభీషేకం వెనుక ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?..

Shani dev pooja:  చాలా మంది శనీశ్వరుడికి నల్లని నువ్వులు, ఆముదపు నూనెతో అభిషేకం చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఏలినాటి,సాడేసాతి,అర్దాష్టమ శని ప్రభావం ఉన్న వారు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:24 PM IST
Shanibhagwan: శనీశ్వరునికి నల్ల నువ్వులు అంటే ఎందుకంత ప్రీతి..?.. తైలాభీషేకం వెనుక ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?..
Image Credit: shanidev(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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