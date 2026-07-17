/Shanibhagwan: శనీశ్వరునికి నల్ల నువ్వులు అంటే ఎందుకంత ప్రీతి..?.. తైలాభీషేకం వెనుక ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?..

Shanidev pooja on satuday: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలలో శనిదేవుడు అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్తారు. సూర్యుడు, ఛాయాదేవిల కుమారుడు శనిదేవుడు. ఆయన సోదరుడు యమధర్మరాజు.అయితే.. శనిదేవుడ్ని కర్మప్రభువుగా పిలుస్తారు. ఆయన కేవలం మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మాత్రమే ఫలితాలను ఇస్తారు. అధర్మ కర్మలు చేసుకుంటే చెడు ఫలితాలు కల్గుతాయి. సన్మార్గంలో మంచి పనులు చేయాలి. కొంచెం ఆలస్యమైన మంచి ఫలితాలు మన జీవితంలో కల్గుతాయని పండితులు చెబుతారు.
చాలా మంది అర్దాష్టమ,ఏలినాటి, సాడేసాతి ప్రభావంతో బాధలు పడతారు. తమకు శనీశ్వరుడు చెడు ప్రభావం వల్ల జీవితంలో చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నామని బాధలు పడుతారు. ఈక్రమంలో శనిభగవానుడికి నల్లనినువ్వులు, నల్లని నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం, ఆముదపు నూనెతో అభిషేకం చేస్తారు. దీని వెనుకాల అనేక పురాణ గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
నల్లని నువ్వులు ఎందుకు..?..
ఒక పురాణ కథ ప్రకారం, సూర్య భగవానుని తేజస్సు వల్ల శని దేవుని నివాసమైన 'కుంభం' దహించివేయబడింది. ఆ సమయంలో శని భగవానుడు నల్ల నువ్వులతో తన శరీరాన్ని మరల శుభ్రం చేసుకుని ఉపశమనం పొందాడంట. ఆయన శరీరంకు అయిన గాయాల్ని నల్లని నువ్వులు శీఘ్రంగా తగ్గించి వేసి శరీరం దృఢంగా మారడంలో ఉపయోగపడింది. అందుకు అప్పటినుంచి శనికి నల్ల నువ్వులు ప్రీతికరమైనవని చేప్తారు.
అంతే కాకుండా.. నల్ల నువ్వులు ప్రతికూలతలను, చెడు కర్మలను గ్రహించే శక్తిని కలిగి ఉంటాయని నమ్ముతారు. శనీశ్వరునికి నల్ల నువ్వులు సమర్పించడం అంటే.. మనలోని అజ్ఞానాన్ని, అహంకారాన్ని తొలగించి తమ ఉన్నతికి మేలు చేసే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకోంటూ సమర్పిస్తారు.
శని భగవానుడి తండ్రికి సైతం నువ్వులు అంటే అత్యంత ప్రీతి. అందుకే రథసప్తమి, సంక్రాంతి పండగ సమయంలో తెల్లని నువ్వుల లడ్డులను తప్పకుండా సూర్యుడికి సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు. అందుకే శనీశ్వరుడికి నల్లని నువ్వులంటే అత్యంత ప్రీతి అన్నమాట.
ఆముదపు నూనె ఎందుకు..?..
త్రేతాయుగంలో ఒకసారి దశకంఠుడు, రావణుడు నవగ్రహాలను తన సింహాసనం కింద బందీలుగా ఉంచాడు. సీతమ్మ జాడ కోసం హనుమంతుడు లంకకు వెళ్లినప్పుడు..అక్కడ శని దేవుడు పడుతున్న కష్టాలను చూసి చలించిపోయారు.ఆ తర్వాత శనిని రావణుడు బంధనం నుంచి విముక్తిని కల్గిస్తాడు. రావణుడు బంధనంలో గాయపడిన శని దేవుడికి ఆవనూనెతో మర్దన చేశారంట.దీంతో ఆయన బాధలు తగ్గాయంట.
అందుకే ఎవరైతే ఆముదపు నూనెను తనకు అర్పిస్తారో వారి శారీరక, ఇతర అన్ని బాధల్ని దూరం చేస్తానని శనీశ్వరుడు వరమిచ్చాడంట. అందుకే శనీశ్వరుడికి నువ్వులు, తైలాభిషేకం అనేది చేస్తు శనిభగవానుడి ఆశీస్సులు పొంది తమ బాధల్ని దూరం చేసుకొవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. (గమనిక - ఈ స్టోరీ కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.