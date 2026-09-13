/గణపతికి గరిక అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం? 21 గరికపోచల వెనుక ఉన్న అనలాసురుడి కథ ఇదే!

Why Ganesha Loves Garika Gras: విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడికి సమర్పించే పత్రాల్లో గరికకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. బంగారంతో పాటు వెండి సుగంధ పుష్పాలు ఎన్ని సమర్పించిన లభించని తృప్తి గణపతికి ఒక గరికపోచతో లభిస్తుందట.. అంతేకాకుండా స్వామివారికి గరిక లేకుండా చాలామంది పూజలు కూడా నిర్వహించారట.. అసలు దీని వెనక పురాణాల్లో కథ ఏంటి? ఎందుకు స్వామివారికి గరిక అంటే అంత ఇష్టం.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ముల్లోకాలను వణికించిన అనలాసురుడి ప్రళయం..
పూర్వకాలంలో అనలాసురుడు అని ఒక భయంకరమైన రాక్షసుడు తన కంటి చూపుతోనే అన్ని దహనం చేసే అగ్ని శక్తులను సంపాదించుకున్నాడు. ఆ రాక్షసుడి దహనాలకు సకల జీవులతో పాటు వాతావరణం, సృష్టి అల్లాడిపోయింది. మునులతో పాటు దేవతలు.. చివరికి ఇంద్రాద్రి దేవతలు కూడా ఆ రాక్షసుడి కోపాన్ని తట్టుకోలేక కైలాసానికి వెళ్లి విఘ్నేశ్వరుడిని శరణు వేడుకుంటారు..
అగ్ని రాక్షసుడిని అమాంతం మింగేసిన లంబోదరుడు..
లోక రక్షణ కోసం బాలుడి రూపంలో రంగంలోకి దిగిన విగ్నేశ్వరుడు అనలాసురుడితో ఒక భారీ యుద్దాన్ని చేశాడు. ఆ రాక్షసుడు విసిరిన అగ్ని గోళాలను తట్టుకుంటూ విశ్వరూపం దాల్చి ఆ భయంకరమైన రాక్షసుడిని అమాంతం నోట్లోకి తీసుకొని ఒకే బుక్కకు మింగేసాడు.. దీంతో లోకాలకు పట్టిన పీడ విరుగుడు అయిపోయింది.. రాక్షసుడిని ఒక్కసారిగా మింగడంతో గణపతి శరీరంలో తీవ్రమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి.
గణేశుడి ఉదరంలో తీవ్ర దాహం..
అనలుడు అంటే అగ్ని... ఆ రాక్షసుడి తీవ్ర వేడి కారణంగా గణపతి కడుపులో భరించలేని మంటతో పాటు శరీరమంతా దాహం మొదలైపోయింది.. చంద్రుడు తన శీతల కిరణాలతో ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రయత్నించాడు. శివుడు కూడా శీతల ఔషధమైన నాగేంద్రుని బొజ్జ చుట్టూ చుట్టాడు.. ఇక బ్రహ్మదేవుడు విష్ణుమూర్తి ఎన్ని శీతలీ కరణ ఉపచారాలు చేసినప్పటికీ వినాయకుడి పొట్టలో మంట మాత్రం అసలు తగ్గలేక పోయింది..
ఇలా గరిక సమర్పించారు..
చివరకు కశ్యపు ప్రజా ప్రతి నేతృత్వంలో అక్కడికి చేరుకున్న ఋషులు అత్యంత శీతల గుణం కలిగిన 21 గరక పోచలను ఏరి గణపతి తలపై ఉంచారు.. ఆశ్చర్యకరంగా.. వేలకొద్దీ ఉపచారాలు చేయలేని ఆ పని గరుక మాత్రం చేసేసింది.. గణపతి శరీరంలోని వేడి క్రమంగా తగ్గిపోయి పొట్ట మొత్తం చల్లగా మారిపోయింది. గరుక ప్రభావానికి ఆనందించిన విగ్నేశ్వరుడు.. ఎవరైతే భక్తితో నాకు గరక పోషలను సమర్పిస్తారో.. వారి పూజలను నేను సంపూర్ణంగా స్వీకరించి సర్వ శుభాలను ప్రసాదిస్తాను అని వరం ఇచ్చాడు. అప్పటి నుంచి గణపతి పూజలో ఇరవై ఒక్క గెరకపోచలను సమర్పించడం ఆచారంగా వస్తోంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..