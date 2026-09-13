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గణపతికి గరిక అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం? 21 గరికపోచల వెనుక ఉన్న అనలాసురుడి కథ ఇదే!

21 Garika Gras For Ganesha: విగ్నేశ్వరుడికి గరుకపోచలు అంటే ఎందుకు ఇష్టమో మీకు తెలుసా? స్వామి వారి పూజలో భాగంగా ఎందుకు ఇరవై ఒక్క గరకపోచలను మాత్రమే సమర్పిస్తారు? విగ్నేశ్వరుడికి గరకకు మధ్య ఉన్న సంబంధమేంటి? పురాణాల కథలు ఏం చెబుతున్నాయి? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:11 PM IST
గణపతికి గరిక అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం? 21 గరికపోచల వెనుక ఉన్న అనలాసురుడి కథ ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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గణపతికి గరిక అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం? 21 గరికపోచల వెనుక ఉన్న అనలాసురుడి కథ ఇదే!
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