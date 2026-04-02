English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hanuman: హనుమంతుడి ఒళ్లంతా సింధూరం.. సీతమ్మ చెప్పిన ఆ మాటే కారణమా?

Hanuman Wears Sindoor: హనుమంతుడికి ఒళ్లంతా సింధూరం ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా? ఏ గుడిలోకి వెళ్లిన హనుమంతుడు విగ్రహం సింధూరంలోనే కనిపిస్తుంది. అసలు దీని వెనక ఉన్న కారణం ఏంటో తెలుసా? తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్య పోవడం ఖాయం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:42 PM IST

Trending Photos

Chaiturgrahi Rajayoga: అరుదైన చతుర్గ్రహ కూటమి.. ఆ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది!
7
Sun Mercury Effect
Chaiturgrahi Rajayoga: అరుదైన చతుర్గ్రహ కూటమి.. ఆ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది!
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి వేళ త్రిగ్రహీ యోగం.. ఆ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
6
trigrahi yoga effect
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి వేళ త్రిగ్రహీ యోగం.. ఆ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!
Samantha Skin Cream: ఆ క్రీమ్ పూస్తేనే నా మొహం అందంగా ఉంటుంది.. సీక్రెట్ బయటపెట్టిన సమంత
5
Samantha Ruth Prabhu skincare
Samantha Skin Cream: ఆ క్రీమ్ పూస్తేనే నా మొహం అందంగా ఉంటుంది.. సీక్రెట్ బయటపెట్టిన సమంత
Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్
5
Chicken Shops Closed
Chicken Shops: కోడి ప్రియులకు ముద్దదిగని వార్త.. నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో చికెన్ షాపులు బంద్
Hanuman: హనుమంతుడి ఒళ్లంతా సింధూరం.. సీతమ్మ చెప్పిన ఆ మాటే కారణమా?

Hanuman Wears Sindoor Story: రామాయణంలో హనుమంతుడి భక్తి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.. రామనామమే శ్వాసగా.. రామసేవయే ధ్యానంగా బ్రతికిన మహాబలిశాలి ఆయన.. అయితే మనం హనుమంతుడి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన విగ్రహం ఎక్కువగా సింధూరంతో మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. ఆంజనేయుడు ఒళ్లంతా సింధూరం పూసుకోవడం వెనక ఉన్న అసలైన కథ ఏంటో మీకు తెలుసా? ఇది ఇప్పటికీ చాలామందికి తెలియదు చాలామందికి తెలియదు. అది ఆయన భక్తితో పాటు అమాయకత్వానికి నిదర్శనమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఆయన విగ్రహానికి ఎందుకు సింధూరం ఉంటుందో మనం  ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

రావణ సంహారం తర్వాత శ్రీరాముడు అయోధ్యకు రాజవ్వాల్సిన సమయం అది.. ఒకరోజు సీతాదేవి తన నుదుట ఎర్రటి సింధూరాన్ని ధరించడాన్ని హనుమంతుడు గమనించాడు. ఆశ్చర్యంతో ఆమె వద్దకు వెళ్లి.. తల్లి, నువ్వు ప్రతిరోజు నీ నుదుట ఈ ఎర్రటి పొడిని ఎందుకు ధరిస్తావు అని ప్రశ్నించాడు.. అప్పుడు సీతమ్మ నవ్వుతూ.. హనుమా.. ఇది సింధూరం.. దీనిని ధరిస్తే నా పతి అయిన శ్రీరాముడికి ఆయురారోగ్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి.. ఆయన ఎల్లప్పుడూ క్షేమంగా ఉంటారు అని సమాధానం అందించారు..

సీతమ్మ మాట విన్న హనుమంతుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు.. కేవలం నుదుట కొద్దిగా సింధూరం ధరిస్తేనే నా ప్రభువుకి అంతటి క్షేమం చేకూరితే.. ఇక నా ఒళ్లంతా సింధూరం పూసుకుంటే ఆయనకు ఇంకెంత మేలు జరుగుతుంది? అని భావించాడు.. వెనుక ముందు ఆలోచించకుండా.. హనుమంతుడు వెంటనే వెళ్లి తన శరీరం అంతట సింధూరాన్ని దట్టంగా పూసుకున్నాడు.. ఆ రూపంతోనే నేరుగా శ్రీరాముడి దర్బార్కు చేరుకున్నాడు..

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

హనుమంతుడి వింత రూపాన్ని చూసి సభలో వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.. శ్రీరాముడు నవ్వుతూ కారణము అడగగా.. ప్రభు.. మీరు కలకాలం ఆరోగ్యంగా.. నిండు నూరేళ్లు వర్ధిల్లాలని నా శరీరం అంత సింధూరం పూసుకున్నాను.. అని హనుమ జవాబు ఇచ్చాడు.. ఆ మాటలకు శ్రీరాముడు చలించి పోయాడు.. ఆంజనేయుడికి తనపై ఉన్న భక్తిని, ప్రేమని చూసి ముగ్ధుడయ్యాడు.. వెంటనే శ్రీరాముడు హనుమంతుడిని ఆశీర్వదిస్తూ.. హనుమా.. ఇకపై ఎవరైతే నిన్ను సింధూరంతో పూజిస్తారో.. వారికి నా సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుంది.. అని వరం ప్రసాదించాడు.. నాటి నుంచి హనుమంతుడికి సింధూరం సమర్పించడం ఒక సాంప్రదాయంగా మారింది. ఈ సింధూర ధారణ భక్తులకు శక్తితో పాటు అద్భుతమైన ధైర్యాన్ని నమ్మకాన్ని అందిస్తుంది..

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Hanuman SindoorHanuman Sindoor StoryHanuman Sindoor NewsLord Hanuman DevotionLord Hanuman News

Trending News