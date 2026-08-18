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3 రాశుల్లో జన్మించిన భార్యలు భర్తను రాజులా చూసుకుంటారు..! ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏమిటంటే..!

Wives born under Their Husbands: ఈ 3 రాశులలో జన్మించిన భార్యలు తమ భర్తలను రాజుల్లా చూసుకుంటారు. కొన్ని రాశులలో జన్మించిన స్త్రీలు తమ భర్తలను చాలా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. వారు వారిని రాజుల్లా చూసుకుంటారు. అటువంటి అద్భుతమైన గుణాలున్న స్త్రీలు ఏ రాశులకు చెందినవారో తెలుసుకోండి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:00 AM IST
3 రాశుల్లో జన్మించిన భార్యలు భర్తను రాజులా చూసుకుంటారు..! ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏమిటంటే..!
Image Credit: Husband Wife (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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3 రాశుల్లో జన్మించిన భార్యలు భర్తను రాజులా చూసుకుంటారు..! ఇంతకీ ఆ రాశులు ఏమిటంటే..!
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