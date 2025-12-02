English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Yearly Numerology 2026: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వారికి 2026 ఎలా ఉంటుందో తెలుసా..?

Numerology of 2026: పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మన స్వభావం, వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చని న్యూమరాలజీ చెబుతుంది. ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్లందరూ నెంబర్ ఒకటి కిందకు వస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ల జీవితం 2026లో ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:46 PM IST

Numerology 2026 Predictions: పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మన స్వభావం, వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చని న్యూమరాలజీ చెబుతుంది. ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్లందరూ నెంబర్ ఒకటి కిందకు వస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ల జీవితం 2026లో ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆరోగ్యం విషయంలో..
2026లో నెంబర్ 1 కి చెందిన వారి ఆరోగ్యం మొత్తంగా చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా కనిపిస్తారు. అయితే కడుపుకు ఇబ్బంది కలిగించే జంక్ ఫుడ్ తినకూడదు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య రాదు. కొద్దిగా కళ్లకు సంబంధించిన చిన్న ఇబ్బందులు రావచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.

డబ్బు విషయంలో..
ఈ ఏడాది వీళ్లకు డబ్బు విషయంలో  అద్భుతంగా కలిసొస్తుంది. ఉద్యోగంలోనైనా, వ్యాపారంలోనైనా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. కొత్త కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారం చేసేవాళ్లు దాన్ని మరింత పెంచుకోగలుగుతారు. మొత్తంగా డబ్బు కొరత అన్నదే ఉండదు.

ప్రేమ విషయంలో..
ప్రేమ గాని వివాహ జీవితం గాని సాధారణంగానే ఉంటుంది. కానీ ఈ ఏడాది వీళ్ల మనసు పూర్తిగా కెరీర్ డబ్బు మీదే ఉంటుంది. దాంతో కుటుంబానికి సరైన సమయం ఇవ్వలేకపోవచ్చు. అందుకే పని, కుటుంబం రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ముఖ్యం.

కెరీర్ విషయంలో..
కెరీర్ విషయంలో ఈ సంవత్సరం నెంబర్ 1 ఉన్న వాళ్లకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు బాగా చదివితే పోటీ పరీక్షల్లో గెలుపొందలరు. ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు అందరూ తమ రంగంలో మంచి ఎదుగుదల చూస్తారు. 

జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, మే, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ , డిసెంబర్ నెలల్లో.. డబ్బు, కెరీర్, వ్యాపారం అన్నీ బాగా కలిసొస్తాయి. కానీ ఏప్రిల్, జూన్, జులై నెలల్లో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సంవత్సరం గ్రహాలు , వాహనాలకు సంబంధించి మీరు పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. కొత్త వాహనం కొనొచ్చు, ఇల్లు కట్టొచ్చు, భూమి కొనొచ్చు. ఈ సమయంలో అమ్మ ఆరోగ్యం కొంచెం ఆందోళన కలిగించవచ్చు కాబట్టి శ్రద్ధ పెట్టాలి. అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు. మొత్తంగా 2026 నెంబర్ 1 వాళ్లకు విజయవంతమైన ఏడాదిగా నిలుస్తుంది.

గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం పూర్తిగా నిజమని లేదా ఖచ్చితమైనదని ZEE న్యూస్  క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. ఈ సమాచారం, పంచాంగాలు, గ్రహాల గమనం ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన అభిప్రాయాలను మేము ప్రస్తావించాము. జీ మీడియా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News