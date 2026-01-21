Yoga Dasha: గ్రహ మండలంలో అద్భుతమైన యోగ దశ.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Yoga Dasha: జనవరిలో శుక్రుడు, కుజుడు, సూర్యుడు, బుధుడు తమ స్థానాలను మార్చుకోవడం వల్ల కొన్ని రాశి వారి జీవితాల్లో మార్పులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి.. కొన్ని రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా సాగిపోనుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:00 AM IST

Astrology Huge Benefits Yoga Dasha: కొత్త నిర్ణయాలు, కొత్త ప్రయత్నాలు, కొత్త కార్యక్రమాలు ఈ రాశుల వారికి  బాగా కలిసొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతేకాదు అదృష్టం వీరి వెంట ఉండబోతుంది. అంతేకాదు జీవిత భాగస్వామ్య  మద్దతుతో కొన్ని రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు.  

మేష రాశి: కుజుడు, బృహస్పతి, శుక్రుడు, సూర్యుడు, రాహువు ఈ రాశి అధిపతితో చాలా అనుకూలమైన సంచారములో  ఉండున్నారు.  కాబట్టి జూన్ వరకు ఈ రాశి వారికి జీవితం సజావుగా సాగిపోతుంది.  ఆదాయ వృద్ధి, ఉద్యోగం, వివాహాంతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. స్టాక్స్, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తి కొనుగోళ్ల ద్వారా సంపద ఆశించిన విధంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. పనిలో ప్రమోషన్ ఉండబోతుంది. కెరీర్,  వ్యాపారం నుండి ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగబోతుంది. 

వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి అత్యంత శుభ గ్రహాలు సూర్యుడు, శని, బుధుడు, శుక్రుడు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నందున ఈ రాశి వారు మరో ఆరు నెలలు సంతోషంగా ఉండబోతున్నారు. రాజయోగాలు, ధనయోగాలు ఉండబోతున్నాయి. కెరీర్,ఉద్యోగాలలో ప్రాముఖ్యత బాగా పెరుగుతుంది. ఒక సంస్థకు అధిపతి అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. రాజకీయ ప్రభావం పెరుగుతుంది. సెలబ్రిటీగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. సంపద అనేక విధాలుగా పెరుగబోతుంది.

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక  రాశి వారు బుధుడు, సూర్యుడు, బృహస్పతి, శుక్రుడు,కుజుడు,  రాహువులు కూడా అనుకూలంగా ఉండటం వలన జీవితంలో ఖచ్చితంగా వేగవంతమైన పురోగతిని చూడబోతున్నారు. రాజకీయ ప్రభావం పెరుగుతుంది. ప్రముఖులతో సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. దాన కార్యక్రమాల ద్వారా కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు పట్టిందల్ల  బంగారం అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది. మీ కెరీర్,  ఉద్యోగాలలో మీకు శక్తి యోగం  లభించబోతుంది. ఆదాయం అనేక విధాలుగా పెరుగుతుంది. అదృష్టం మద్దతుతో మీకు ధన యోగం ప్రాప్తించబోతుంది. 

తుల రాశి: తులా రాశి వారికి బుధుడు, సూర్యుడు, బృహస్పతి  శుక్రుడు, శని దేవుడు అనుకూలమైన సంచారములో ఉన్నందున ఈ రాశివారికి మరో నెలలు పట్టిందల్లా బంగారంగా ఉండబోతుంది.  ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కరించబడతాయి.  కోర్టు కేసులు అనుకూలంగా రాబోతున్నాయి.  ఫలితంగా ఆస్తి, భూమికి సంబంధించిన లావాదేవీలు లభించబోతున్నాయి. వాటాలు, వ్యాపారం,ఆర్థిక లావాదేవీలు సహా అనేక విధాలుగా ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కెరీర్, ఉద్యోగాలలో మాత్రమే కాకుండా సామాజికంగా మీ హోదా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరకబోతున్నాయి. 

ధనుస్సు రాశి : బృహస్పతి, సూర్యుడు, బుధుడు, రాహువు, శుక్రుడు, కుజుడు కూడా అనుకూలమైన స్థానాల్లో సంచరిస్తున్నందున, ధనుస్సు రాశి వారికి రాజయోగంతో పాటు ధనయోగం లభించబోతున్నాయి. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు అన్ని దిశల నుండి లభించబోతున్నాయి.  ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి ఖచ్చితంగా అధికార యోగం లభిస్తుంది. కెరీర్, ఉద్యోగాలలో హోదాతో పాటు, ప్రతిష్ట కూడా పెరుగుతుంది.

మకర రాశి: మకర రాశి రాశి అధిపతులు శని దేవుడు, రాహువు, శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, బృహస్పతి కలయికతో మీరు ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం లభించబోతుంది. సంపద యోగాలు తలెత్తుతాయి. షేర్లు,  వ్యాపారం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. రాజకీయ ప్రభావం పెరుగబోతున్నాయి. సంపన్న కుటుంబంతో వివాహం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం అందుకోబోతున్నారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య పండితులు. నమ్మకాలు, మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ వనరుల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

