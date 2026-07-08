/Yogini Ekadashi: యోగిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. ఈ రోజున తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?

Yogini Ekadashi date 2026 puja rituals: మనకు ప్రతిమాసంలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అవి శుక్లపక్షంలో ఒకటి కాగా, మరోకటి కృష్ణ పక్షంలో వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈసారి జులై 11న మనం యోగిని ఏకాదశిని ఈసారి జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఈరోజున కొన్ని నియమాలు, వ్రతాలు ఆచరిస్తే గొప్ప శుభఫలితాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు.
2026 యోగిని ఏకాదశి నాడు జూలై 10న ఉపవాసం పాటించాలా లేక జూలై 11న పాటించాలా అని చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో.. కచ్చితమైన తేదీ, శుభ సమయం, ఉపవాసం విరమించే సమయం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
యోగిని ఏకాదశి ఎప్పుడు?
యోగిని ఏకాదశి ఆషాఢ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో వస్తుంది. పంచాంగం ప్రకారం, ఏకాదశి తిథి 2026 జూలై 10న ఉదయం 7:26 గంటలకు ప్రారంభమై, 2026 జూలై 11న ఉదయం 4:18 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయతిథి ఆధారంగా, గృహస్థులు 2026 జూలై 10, శుక్రవారం నాడు యోగిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటిస్తారు. ఒకవేళ ఏకాదశి తిథి రెండు రోజుల పాటు కొనసాగితే, సాంప్రదాయం ప్రకారం, గృహస్థులు మొదటి రోజు వ్రతాన్ని, వైష్ణవ భక్తులు మరుసటి రోజు వ్రతాన్ని పాటిస్తారు. అందువల్ల, వైష్ణవ భక్తులు 2026 జూలై 11న యోగిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని నియమంగా పాటిస్తారు.
యోగిని ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత
హిందూ మతంలో యోగిని ఏకాదశికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి, భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తే ఆయన ఆశీస్సులు లభించి, సంతోషం, శ్రేయస్సు, మనశ్శాంతి, ధనలాభం కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
పురాణాల ప్రకారం.. యోగిని ఏకాదశి వ్రతం పాటించడం 88,000 మంది బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేయడంతో సమానం. వెయ్యి హోమాలు, వంద నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు చేసినంత పుణ్యం వస్తుందని అంటారు. అందువల్ల, ఈ ఏకాదశిని అత్యంత ఫలవంత మైనదిగా, పుణ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజున ఉపవాసం చేసే వారు సూర్యాస్తమయంతర్వాత ఉపవాసంను విరమింప జేస్తారు.
చేయాల్సిన దానాలు..
యోగిని ఏకాదశి రోజున నవగ్రహల శాంతి కోరకు దాన ధర్మాలు చేయాలి. నదీస్నానం అత్యంత శుభప్రదంగా చెప్తారు. అంతే కాకుండా పేదలకు అన్నదానాలు, ఆవులకు పశుగ్రాసం, శునకాలకు రొట్టెలు, చీమలకు బెల్లం, చక్కెరలు పెట్టడం విశేషమైన పుణ్యమని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు. (గమనిక: ఈ వ్యాసంలో ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాలపై ఆధారపడి ఉంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు. )
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