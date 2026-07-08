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Yogini Ekadashi: యోగిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. ఈ రోజున తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?

Yogini Ekadashi vrat: యోగిని ఏకాదశి రోజున కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే అనేక రకాలుగా విష్ణు భగవానుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.  ఈరోజున చాలా మంది ఉదయం నుంచి సూర్యస్తమయం వరకు ఉపవాసం ఉండి విష్ణుభగవానుడ్ని కొలుచుకుని ఉపవాసం విరమింపజేస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:03 PM IST
Yogini Ekadashi: యోగిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత..?.. ఈ రోజున తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?
Image Credit: ekadashi(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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