Ketu Most Favorite Zodiac Sign: రాహువు, కేతువు అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కేతువు అనుగ్రహంతో బోలెడు ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి అన్ని రకాలుగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 31, 2025, 10:44 AM IST

Ketu Most Favorite Zodiac: కేతువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్ జాక్పాట్..

Ketu Most Favorite Zodiac Sign Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు, కేతువు గ్రహాలకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు గ్రహాలను శక్తివంతమైనవిగా కీడు గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటారు. కేతువు రాశి సంచారం చేసినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి అశుభ శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ గ్రహాన్ని ఆధ్యాత్మికత, విలాసవంతం, డబ్బుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉన్న రాశిలో వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ కేతు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరు జాతకంలో కేతువు ఏ స్థానంలో ఉన్న విశేషమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా వీరికి కలిసి వస్తుంది. అయితే కేతువుకు ఎంతో ఇష్టమైన రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు..
వృశ్చిక రాశి
కేతువు గ్రహం అనుగ్రహం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కష్ట సమయాల్లో కూడా కేతువు అనుగ్రహం లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఎలాంటి పనులైనా సులభంగా అధికమిస్తారు. దీంతోపాటు కష్ట సమయాల్లో కూడా కేతువు ఆశీస్సులు లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. 

మేషరాశి 
కేతువు గ్రహానికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో మేషరాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశి వారికి కూడా కేతు అనుగ్రహం లభించి ఆధ్యాత్మికత లోటు తీరుతుంది. అంతేకాకుండా ఆయన అనుగ్రహంతో ఎలాంటి పనులైన ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. వీరికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో మంచి గౌరవం లభించి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ముఖ్యంగా వీరు ఆధ్యాత్మికత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతూ విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

కర్కాటక రాశి 
కేతువు అనుగ్రహం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి చిన్న చిన్న సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆస్తి వివాదాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీంతోపాటు కొత్త కార్లతో పాటు ఇల్లు, ఇతర ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. కేతువు అనుగ్రహంతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వీరికి ఆస్తి వాటాదారుల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభిస్తాయి.

కన్యారాశి 
కేతువుకు అత్యంత ఇష్టమైన రాశిల్లో కన్యా రాశి ఒకటి. ఈ రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కేతువు అనుగ్రహంతో జీవితంలో ఎప్పుడు పొందలేని లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. పేదరికాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కన్యా రాశి వారు తమ కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కష్ట సమయాల్లో కూడా విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే వీరికి ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Jupiter Transit 2025Jupiter Transit 2025 To 2026Jupiter Transit DatesJupiter Transit In 2025

