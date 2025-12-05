English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Zodiac Signs: ఈ 3 రాశుల వారు తిరుమల కొండ అస్సలు ఎక్కకూడదు! ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Zodiac Signs: ఈ 3 రాశుల వారు తిరుమల కొండ అస్సలు ఎక్కకూడదు! ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Zodiac Signs Tirumala Temple: శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు నిత్యం లక్షల్లో తరలివెళుతుంటారు. అయితే జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారు తిరుమలకు వెళ్లకూడదని పండితులు అంటున్నారు. ఇంతకీ ఎందుకు వెళ్లకూడదు.. ఆ సమస్య ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:57 PM IST

Zodiac Signs Tirumala Temple: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక ఆలయాల్లో ఒకటిగా పేరొందిన తిరుమలకు నిత్యం లక్షలాది మంది భక్తులు సందర్శిస్తారు. పండుగలు, వేసవి సెలవులు, ఇతర కారణాల సందర్బాల్లో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు నిత్యం తరలివెళుతుంటారు. కోరిన కోర్కెలు ఆ తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి తీరుస్తాడని హిందువుల్లో అపారమైన నమ్మకం ఉంది. అయితే జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారు తిరుమలకు వెళ్లకూడదని పండితులు అంటున్నారు. ఇంతకీ ఎందుకు వెళ్లకూడదు.. ఆ సమస్య ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశుల వారు తిరుమలకి ఎందుకు వెళ్లకూడదంటే?
కొందరు భక్తులు కోరిన కోర్కెలు వెంటనే లేదా ఒకటి రెండేళ్లలో తీరుతాయి. ఉద్యోగం, వివాహం, గృహం, ఆస్తి కొనుగోలు ఇలా కోరిక ఏదైనా వెంకటేశ్వరస్వామి కోరికలు తీరుస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు. అయితే కొన్ని రాశులకు మాత్రం అనుకున్నది జరగదట. అంటే తిరుమల, తిరుపతిలో పూజలు చేసినా, దర్శనం చేసుకున్నా వారి కోరికలు తీరకపోవచ్చని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. 

ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా తిరుమలలో వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకున్న తర్వాత ఏదైనా అనుకోని సంఘటన, బాధకరమైన సంఘటన జరిగితే మీరు కచ్చితంగా మీ జాతక దోషాలను పరిశీలించుకోవాలి. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, 3 రాశులకు చెందిన వ్యక్తులు తిరుమల వెళ్లకపోవడమే మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. అలా తిరుపతి వెళ్తే అప్పుల పాలవుతారు అని జోతిష్య్కులు చెబుతున్నారు. 

ఏడాదికి ఒకసారి తిరుపతిని సందర్శించడం వల్ల ఎలాంటి హాని కలగదు. కానీ, తరచూ తిరుమలని దర్శించుకోవడం వల్ల ఆర్థిక నష్టం కలిగే ప్రమాదం ఉందట. ఈ మూడు రాశులు కాకుండా మిగతా ఎవరైనా తిరుమల శ్రీవారిని ఎన్నిసార్లు అయినా దర్శించుకోవచ్చట.

ఏ రాశుల వారు వెళ్లకూడదు?
సింహ రాశి, ధనుస్సు రాశి, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు తరచూ తిరుమల వెళ్లకూడదని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. పూర నక్షత్రం, కుంభ లగ్నంలో జన్మించిన వారు తిరుపతి వెళ్లకపోవడమే మంచిదని పండితుల అభిప్రాయం. ఈ మూడు రాశుల వారు తరచూ తిరుమల సందర్శిస్తే వారికి ఆర్థిక సమస్యలు తప్పని అంటున్నారు. వారి శ్రమని కూడా దొంగిలించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. 

ముఖ్యంగా కుంభ రాశి వారు తిరుపతిని సందర్శించడం వల్ల ప్రమాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు సంభవించే అవకాశం ఉందని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆయా రాశుల వారి జాతకాల్లో చంద్రుడు బలంగా ఉంటే వారికి మంచి జరుగుతుందట. అదే విధంగా కొందరి జాతకంలో చంద్రుడు బలహీనంగా ఉంటే ప్రతికూల ప్రభావం ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. 

ఎందుకంటే తిరుమల పుణ్యక్షేత్రాన్ని చంద్రుడు ఆధిపత్యం వహించే ప్రదేశంగా భావిస్తారు. ధనుస్సు, సింహ, కుంభ రాశులు చంద్రునితో నిండిన రాశులుగా తిరుపతికి వెళతారు. కాబట్టి, చంద్రుని స్థానం మారవచ్చు. అందుకే ఈ రాశులు తిరుపతికి వెళ్లకూడదని జ్యోతిషశాస్త్రంలో ప్రస్తావించారు. అందువల్ల, ధనుస్సు, సింహ, కుంభ రాశులు తరచుగా తిరుపతికి వెళ్లకూడదని అంటున్నారు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నమ్మకాలు మత విశ్వాసాల, జోతిష్య శాస్త్రం ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Zodiac signsTirupati templeZodiac Signs Tirumala TempleTirumala Tirupati DevasthanamsTTD News

Trending News