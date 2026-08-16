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2027 ODI World Cup: వన్డే ప్రపంచకప్ షెడ్యూల్‌లో మార్పు.. గాంధీ జయంతి రోజున ఘనంగా ప్రారంభమయ్యేలా!

2027 ODI World Cup Schedule: 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ కేవలం సిక్సర్లు, ఫోర్ల హోరుతో సాగే క్రికెట్ పోరాటమే కాకుండా.. చరిత్ర, గౌరవం, వినూత్న ఫార్మాట్‌ల కలయికగా అభిమానుల ముందుకు రాబోతోంది. క్రీడలు, చరిత్ర కలగలిసిన ఈ మహాసంగ్రామం ఏకంగా అక్టోబర్ 2న (గాంధీ జయంతి రోజున) ప్రారంభం కానుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 16, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:13 AM IST
2027 ODI World Cup: వన్డే ప్రపంచకప్ షెడ్యూల్‌లో మార్పు.. గాంధీ జయంతి రోజున ఘనంగా ప్రారంభమయ్యేలా!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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