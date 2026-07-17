Rohit Sharma Retirement: భారత్కు ఎన్నో మ్యాచ్ల్లో ఒంటి చెత్తో అద్భుత విజయాలను అందించిన హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ కల నెరవేరకుండానే కెరీర్ ముగియనున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ ప్రణాళికల్లో రోహిత్ శర్మ లేడని సెలెక్టర్ల నుంచి స్పష్టమైన సమాచారం వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. జూలై 19న ఇంగ్లాండ్తో లార్డ్స్ మైదానంలో జరగనున్న మూడో వన్డే మ్యాచ్తో రోహిత్ శర్మ టీమిండియా జెర్సీలో చివరిసారిగా కనిపించనున్నారని నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్పై బీసీసీఐ సీనియర్ సెలక్షన్ కమిటీ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
2027 వరల్డ్ కప్ ప్లాన్స్లో రోహిత్ లేడు..!
ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్ లో రోహిత్ శర్మ వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. ముఖ్యంగా రెండో వన్డేలో 47 బంతులు ఎదుర్కొన్నా.. 26 పరుగులే చేశాడు. క్రీజ్లో ఉన్నంత సేపు కూడా సాధికారికంగా బ్యాటింగ్ చేయలేకపోయాడు. దీనికి తోడు ఇంగ్లాండ్ ఫీల్డర్లు క్యాచ్లు వదిలేయడంతో కాసేపు క్రీజ్లో ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే BCCI సెలెక్టర్లు, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో కలిసి రోహిత్ శర్మతో మాట్లాడినట్లు సమాచారం. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని సెలక్షన్ కమిటీ భావిస్తోంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికల్లో రోహిత్ శర్మ పేరు లేదని.. ఈ ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ తర్వాత తాము యంగ్ ప్లేయర్లకు ప్రోత్సహించబోతున్నామని సెలక్టర్లు రోహిత్కు స్పష్టం చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. రోహిత్ శర్మ స్థానంలో యశస్వి జైస్వాల్ను వన్డే వరల్డ్ కప్కు ఓపెనర్గా సిద్ధం చేసేందుకు సెలెక్షన్ కమిటీ రెడీ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సెంచరీతో చెలరేగితే..
సెలక్టర్ల నిర్ణయంపై రోహిత్ శర్మ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎలాగైనా వన్డే వరల్డ్ కప్ ఆడాలనే సంకల్పంతో తన ఫిట్నెస్పై ఎంతో శ్రద్ధ పెట్టిన హిట్మ్యాన్.. బరువు కూడా తగ్గాడు. ఆఫ్ఘానిస్థాన్పై సిరీస్లో కూడా హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అయితే ఇంగ్లాండ్తో మాత్రం రెండు వన్డేల్లో విఫమయ్యాడు. కానీ సెలక్టర్లు మాత్రం ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ తర్వాత 'మూవ్ ఆన్' అవ్వాలని ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. లార్డ్స్ వేదికగా జరిగే మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ సెంచరీతో చెలరేగితే అన్ని విమర్శలకు, ప్రచారాలకు చెక్ పెట్టినట్లవుతుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
ఇప్పటికే టెస్టులు, టీ20లకు గుడ్ బై..
ఇప్పటికే రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే పొట్టి ఫార్మాట్కు, సుదీర్ఘ ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పేసిన సంగతి తెలిసిందే. 2024 జూన్ 29న టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన అనంతరం టీ20 ఫార్మాట్కు.. ఆ తర్వాత 2025 మే నెలలో టెస్ట్ క్రికెట్కు కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం కేవలం వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్న రోహిత్ను.. గతేడాదే వన్డే కెప్టెన్సీ నుంచి కూడా తప్పించి శుభ్మన్ గిల్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు.