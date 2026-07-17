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'హిట్‌మ్యాన్' వరల్డ్ కప్ కల చెదిరిందా..? రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్‌పై బీసీసీఐ సంచలన నిర్ణయం..!

Rohit Sharma Retirement: టీమిండియా ఫ్యాన్స్‌కు భారీ షాక్ తగలనుందా..? స్టార్ ఓపెనర్, మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్‌కు ఎండ్ కార్డ్ పడబోతోందా..? అంటే అవుననే సమాచారం వస్తోంది. ఇంగ్లాండ్‌తో లార్డ్స్ వేదికగా జరగబోయే మూడో వన్డేనే హిట్‌మ్యాన్‌కు భారత్ తరఫున చివరి మ్యాచ్ కానుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 17, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:13 PM IST
'హిట్‌మ్యాన్' వరల్డ్ కప్ కల చెదిరిందా..? రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్‌పై బీసీసీఐ సంచలన నిర్ణయం..!
Image Credit: Rohit Sharma (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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