Aadi Saikumar Shambhala Movie: యంగ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ ఈసారి శంబాల మూవీ ఆడియన్స్లో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా రిలీజ్కు ముందే డీల్స్ క్లోజ్ అయ్యాయి. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించారు. మూవీ బిజినెస్ పూర్తవ్వడంతో మేకర్స్ హ్యాపీగా ఫీలవుతున్నారు. ఫ్యాన్సీ రేటుకే అమ్మినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్స్, గ్లింప్స్, ట్రైలర్ ఇలా అన్ని ఆడియన్స్ను అలరించాయి.
డిఫరెంట్ ప్రమోషన్స్తో మేకర్స్ దూసుకుపోతున్నారు. క్రిస్మస్ కానుకగా.. డిసెంబర్ 25న థియేటర్స్లో సందడి చేసేందుకు శంబాల మూవీ వచ్చేస్తోంది. భారీ బడ్జెట్తో విజువల్ వండర్గా రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించినట్లు సమాచారం. పాన్ ఇండియా వైడ్గా ఈ మూవీని రిలీజ్ చేయనున్నారు. ప్రవీణ్ కె బంగారి విజువల్స్ ప్రత్యేకంగా నిలవనున్నాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
ఈ మూవీ ఓటీటీ, శాటిలైట్ హక్కులకు డిమాండ్ నెలకొంది. ఆహా ఓటీటీ రైట్స్ దక్కించుకోగా.. శాటిలైట్ విషయంలో జీ నెట్వర్క్ ముందుండి హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే టైటిల్ సాంగ్ను కూడా మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. నా పేరు శంబాల అంటూ సాగే ఈ పాటను స్టార్ సింగర్ గీతా మాధురి ఆలపించగా.. కిట్టు విస్సాప్రగడ లిరిక్స్ అందించారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల బాణీలు సమకూర్చారు. ప్రత్యేకంగా షూట్ చేసిన ఈ లిరికల్ వీడియో.. గీతా మాధురి కనిపించిన విధానం ఆకట్టుకుంటోంది.
సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్డ్రాప్లో శంబాల మూవీ రానుంది. ఎవరు టచ్ చేయని స్టోరీ లైన్ను చూపించనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. డైరెక్టర్ యుగంధర్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ ఫిలిం అకాడమీలో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఈ సినిమాను హాలీవుడ్ స్థాయిలో హై టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్తో రూపొంచినట్లు తెలుస్తోంది. భారీ హైప్తో వస్తున్న శంబాల మూవీతో ఆది సాయి కుమార్ హిట్ అందుకుంటారో లేదో చూడాలి మరి. ఇప్పటికే ఈ మూవీ ట్రైలర్ను రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ట్రైలర్తో మరింత అంచనాలు పెరిగిపోయాయి.
