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Aaron Summers Jail: 15 ఏళ్ల బాలికపై ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ అత్యాచారం..జైలుకు వెళ్లనున్న ఆసీస్ బౌలర్!

Aaron Summers Jailed: లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ అరెస్టు అయ్యాడు. 2018లో టాస్మానియాలో జరిగిన ఒక సంఘటనకు సంబంధించి.. మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపుల నేరాలను అంగీకరించిన ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ ఆరోన్ సమ్మర్స్, జైలు శిక్షను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:39 PM IST
Aaron Summers Jail: 15 ఏళ్ల బాలికపై ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ అత్యాచారం..జైలుకు వెళ్లనున్న ఆసీస్ బౌలర్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Aaron Summers Jail: 15 ఏళ్ల బాలికపై ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ అత్యాచారం..జైలుకు వెళ్లనున్న ఆసీస్ బౌలర్!
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