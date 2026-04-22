Abhishek Sharma Records: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా నిన్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ అదరగొట్టాడు. ఢిల్లీ బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ చిరస్మరణీయ ఇన్నింగ్స్ను ఆడాడు. 47 బంతుల్లోనే సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. మొత్తంగా 68 బంతుల్లో 135 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 10 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే పలు రికార్డులను అందుకున్నాడు.
50 బంతుల్లోపు రెండు ఐపీఎల్ సెంచరీలను సాధించిన తొలి భారత క్రికెటర్గా అభిషేక్ శర్మ రికార్డు సృష్టించాడు. అభిషేక్ 2025 ఐపీఎల్లో పంజాబ్పై 40 బంతుల్లోనే శతకాన్ని సాధించాడు. టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన భారతీయ ప్లేయర్గా విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి సంయుక్తంగా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో అతడు రోహిత్ శర్మను అధిగమించాడు. టీ20ల్లో ఇప్పటి వరకు అభిషేక్ శర్మ 9 సెంచరీలు చేశాడు. ఇందులో ఐపీఎల్లో రెండు, టీమిండియా తరుపున రెండు సెంచరీలు ఉండగా.. మిగిలినవి దేశవాళీ టీ20 క్రికెట్లో చేశాడు.
ఇక టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో అభిషేక్ శర్మ చోటు సంపాదించుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో అభిషేక్ శర్మ ఉండగా.. 22 సెంచరీలతో ఈ జాబితాలో క్రిస్గేల్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్లు వీరే..
1. క్రిస్ గేల్ -22 సెంచరీలు
2. బాబర్ ఆజామ్ – 12 సెంచరీలు
3. డేవిడ్ వార్నర్ – 10 సెంచరీలు
4. క్వింటన్ డికాక్, విరాట్ కోహ్లీ, రిలీ రొసో, సాహిబ్జాదా పర్హాన్, అభిషేక్ శర్మలు తలా 9 సెంచరీలు చేశారు.
ఓ టీ20 ఇన్నింగ్స్లో 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిక్సర్లును అభిషేక్ శర్మ 5 సార్లు నమోదు చేశాడు. ఈ జాబితాలో క్రిస్గేల్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. 18 సార్లు అతడు ఈ ఘనతను సాధించాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్, ఎవిన్ లూయిస్లు చెరో నాలుగు సార్లు ఈ ఘనతను నమోదు చేశారు. అభిషేక్ శర్మ చేసిన స్కోరు ఐపీఎల్లో ఐదో వ్యక్తిగత అత్యధిక స్కోరుగా నిలిచింది. 175 పరుగులతో క్రిస్గేల్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా 158 పరుగులతో బ్రెండన్ మెక్కల్లమ్ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు..
క్రిస్ గేల్ – 175* పరుగులు (పూణే వారియర్స్పై 2013లో ఆర్సీబీ తరుపున ఆడుతూ)
2. బ్రెండన్ మెక్కల్లమ్ – 158* పరుగులు (ఆర్సీబీపై 2008లో కేకేఆర్ తరుపున ఆడుతూ)
3. అభిషేక్ శర్మ – 141 పరుగులు (పంజాబ్ కింగ్స్పై 2025లో సన్రైజర్స్ తరుపున ఆడుతూ)
4. క్వింటన్ డికాక్ – 140 పరుగులు (కేకేఆర్ పై 2022లో లక్నోతరుపున ఆడుతూ)
5. అభిషేక్ శర్మ – 135* పరుగులు (ఢిల్లీపై 2026లో సన్రైజర్స్ తరుపున ఆడుతూ)
