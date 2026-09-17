Abhishek Sharma Record Century: స్వదేశంలో అఫ్ఘానిస్థాన్కు భారత బ్యాటర్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో ఇప్పటికే రెండు విజయాలతో దూకుడుగా ఉన్న భారత జట్టు క్లీన్స్వీప్పై దృష్టి సారించింది. ఆఖరి మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ దంచికొట్టాడు. అఫ్ఘాన్ బౌలర్లను ఊచకోత కోసి అతి తక్కువ బంతుల్లో శతకం బాదిన బ్యాటర్గా అభిషేక్ రికార్డు సృష్టించాడు. 30 బంతుల్లో సెంచరీ నమోదు చేసి అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్ ఎలా సాగిందో చూద్దాం.
వరుసగా రెండు మ్యాచ్లను గెలిచి టీ20 సిరీస్ను చేజిక్కించుకున్న భారత జట్టు న్యూఢిల్లీ వేదికగా గురువారం అఫ్ఘానిస్థాన్తో జరిగిన ఆఖరి మ్యాచ్లో భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. వైభవ్ సూర్యవంశీకి విశ్రాంతినివ్వగా ఓపెనర్గా దిగిన స్టార్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ చెలరేగి ఆడాడు. బౌలర్ ఎవరనేది చూడకుండా బ్యాట్తో బంతిని బౌండరీ దాటించడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు. ఫలితంగా 34 బంతుల్లో 317 స్ట్రైక్ రేటుతో 108 పరుగులు సాధించాడు. 9 ఫోర్లతో విధ్వంసం చేయగా.. 11 సిక్సర్లతో సునామీ సృష్టించాడు. ఈ సంచలన ప్రదర్శనతో అభిషేక్ పలు రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు.