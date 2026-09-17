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Abhishek Sharma Century: అఫ్ఘాన్‌పై ఫోర్లతో విధ్వంసం.. సిక్సర్లతో సునామీ సృష్టించిన అభిషేక్‌ శర్మ

Abhishek Sharma Fastest Century In 30 Balls Against Afghanistan: ఐపీఎల్‌లో ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో ప్రేక్షకులకు వినోదం అందించే అభిషేక్‌ శర్మ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో రఫ్పాడించాడు. అఫ్ఘానిస్థాన్‌తో జరిగిన చివరి టీ20 మ్యాచ్‌లో బ్యాట్‌తో చెలరేగి ఆడి అతి తక్కువ బంతుల్లోనే సెంచరీని నమోదు చేశాడు. అభిషేక్‌ శర్మ రికార్డు సెంచరీ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 17, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:38 PM IST
Abhishek Sharma Century: అఫ్ఘాన్‌పై ఫోర్లతో విధ్వంసం.. సిక్సర్లతో సునామీ సృష్టించిన అభిషేక్‌ శర్మ
Image Credit: India vs Afghanistan Abhishek Sharma Century

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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