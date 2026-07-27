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అభిషేక్ శర్మ అట్టర్ ప్లాప్.. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఊచకోత..! ఓపెనింగ్ స్థానానికి ప్రమాదం..?

Abhishek Sharma Flop Show: జింబాబ్వేపై భారత్ 3-0 సిరీస్‌ నెగ్గినా.. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ విఫలమవ్వడం ఫ్యాన్స్‌ను బాధించింది. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ముజారాబానీ బౌలింగ్‌లోనే వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు. అభిషేక్ బలహీనతను కనిపెట్టిన ముజరాబానీ.. పక్కా స్కెచ్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ వికెట్ తీశాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 27, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:09 PM IST
అభిషేక్ శర్మ అట్టర్ ప్లాప్.. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఊచకోత..! ఓపెనింగ్ స్థానానికి ప్రమాదం..?
Image Credit: Abhishek Sharma Flop Show (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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