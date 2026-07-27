/అభిషేక్ శర్మ అట్టర్ ప్లాప్.. వైభవ్ సూర్యవంశీ ఊచకోత..! ఓపెనింగ్ స్థానానికి ప్రమాదం..?

Abhishek Sharma Flop Show: ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లలో తేలిపోయిన భారత్.. జింబాబ్వేపై మాత్రం చెలరేగి ఆడింది. ముఖ్యంగా యువ ఆటగాళ్లకు తమను తాము నిరూపించుకునేందుకు చక్కటి అవకాశం లభించింది. బ్యాటింగ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ సత్తా చాటుతూ రికార్డులు సృష్టించగా.. బౌలింగ్లో మయాంక్ యాదవ్, యష్ ఠాకూర్ సత్తాచాటారు. ఇషాన్ కిషన్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ కూడా టచ్లోనే కనిపించారు. అయితే ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ప్రదర్శనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జింబాబ్వే స్టార్ పేసర్ బ్లెస్సింగ్ ముజారాబానీ బౌలింగ్ ముందు పూర్తిగా తేలిపోయాడు. బౌన్స్, లెంగ్త్కు సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయిన అభిషేక్.. వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ అతనికే వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు.
తొలి బంతి నుంచే దూకుడుతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించే అభిషేక్ శర్మ.. ఇలా వరుసగా విఫలమవ్వడం మేనేజ్మెంట్ను ఆందోళన గురిచేస్తోంది. మంచి టాలెంట్ ఉన్నా.. విదేశీ పరిస్థితుల్లో ఇంకా స్కిల్స్ మెరుగుపరుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. చివరి ఆరు ఇన్నింగ్స్లలో 86.95 స్ట్రైక్ రేట్తో కేవలం 40 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అంతేకాక తన చివరి నాలుగు ఇన్నింగ్స్లలో సింగిల్ డిజిట్ స్కోరు కూడా దాటలేకపోయాడు. అభిషేక్ శర్మ తన ప్రదర్శనపై తానే నిరాశ వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. జట్టుకు తాను ఆశించిన స్థాయిలో సహాయం చేయలేకపోయానని అతడు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇలాంటి అనుభవాలు అభిషేక్ను మరింత బలమైన ఆటగాడిగా తీర్చిదిద్దుతాయని కోచ్లు నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇదే సమయంలో సంజూ శాంసన్ స్థానంలో ఓపెనర్గా అవకాశం దక్కించుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశి మాత్రం దుమ్ములేపే బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఒత్తిడిలో కూడా ధైర్యంగా షాట్లు ఆడుతూ.. ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. ముఖ్యంగా జింబాబ్వేపై చివరి మ్యాచ్లో వైభవ్ ఇన్నింగ్స్ అభిమానులను అలరించింది. స్ట్రోక్ ప్లే, షాట్ సెలక్షన్, టెంపరమెంట్ అన్ని కలిపి వైభవ్ను భవిష్యత్ స్టార్గా నిలబెట్టాయి.
ప్రస్తుతం ఓపెనింగ్ స్లాట్ కోసం భారీ పోటీ నెలకొంది. అభిషేక్ శర్మ-సంజూ శాంసన్ జోడి ఉండగానే ఇప్పుడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి అవకాశం లభించింది. మరో వికెట్ కీపర్ ఓపెనర్ ప్రభు సిమ్రాన్ను కూడా సెలెక్టర్లు సిద్ధం చేస్తున్నారు. జింబాబ్వే సిరీస్లో ప్రభు సిమ్రాన్కు అవకాశం లభించకపోయినా.. బ్యాకప్ వికెట్ కీపర్ ఓపెనర్గా సెలెక్టర్ల దృష్టిలో కచ్చితంగా ఉంటాడు. అభిషేక్ శర్మ స్థానానికి ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చిన ప్రమాదం ఏం లేకపోయినా.. ఇదే పూర్ ఫామ్ కంటిన్యూ అయితే మాత్రం బెంచ్పై కూర్చొవాల్సి ఉంటుంది.