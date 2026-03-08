English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Abhishek Sharma: ఇది అభిషేక్ నుంచి కోరుకున్నది.. దంచికొట్టిన కాటేరమ్మ కొడుకు

Abhishek Sharma Stunning Innings And Completes Half Century In T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచ కప్‌ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న అభిషేక్‌ శర్మ ఫైనల్‌లో మాత్రం దుమ్మురేపాడు. వరుసగా డకౌట్‌లు.. అతి స్వల్ప స్కోర్‌కు పరిమితమైన కాటేరమ్మ కొడుకు అహ్మదాబాద్‌ స్టేడియంలో మాత్రం తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. అతడి ప్రదర్శన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:03 PM IST

Abhishek Sharma Half Century: టైటిల్‌ ఫేవరేట్‌గా నిలిచిన టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026 ఫైనల్‌లో అదరగొడుతోంది. నాకౌట్‌లో అజేయంగా ఆడిన టీమిండియా.. సూపర్‌ 8లో కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా.. సెమీ ఫైనల్‌లో మాత్రం అద్భుతం చేసి ఫైనల్‌కు చేరింది. న్యూజిలాండ్‌లో జరిగిన ఫైనల్‌లో మాత్రం చెప్పుకోదగ్గ ముచ్చట అభిషేక్‌ శర్మ బ్యాటింగ్‌. కివీస్‌ జట్టుపై దుమ్మురేపాడు. వరుసగా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న అభిషేక్‌ శర్మ తన శక్తిన్నంతా ఫైనల్‌ కోసం దాచుకున్నట్టు ఆడేశాడు. 

ఓపెనర్‌ సంజూ శామ్‌సన్‌తో కలిసి అభిషేక్‌ శర్మ అదరగొట్టాడు. ప్రపంచకప్‌ కోసం తన ఇన్నింగ్స్‌ దాచుకున్నట్టు అభిషేక్‌ శర్మ ఈ మ్యాచ్‌లో అదిరిపోయే ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. గత మ్యాచ్‌లను పరిశీలిస్తే ఈసారి చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఈ మెగాటోర్నీ ప్రారంభం నుంచి నాకౌట్‌, సూపర్‌ 8, సెమీ ఫైనల్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ అస్సలు బ్యాట్‌ కదిలించలేకపోయాడు. మూడుసార్లు డకౌట్‌.. తర్వాత డబుల్‌ డిజిట్‌ సాధించడానికి చాలా శ్రమించాడు. అలాంటి అభిషేక్‌ శర్మ ఫైనల్‌లో మాత్రం మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి ఔరా అనిపించాడు.

ఆడిన 21 బంతుల్లో 52 పరుగులు సాధించి అభిషేక్‌ శర్మ అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తొలి ఓవర్‌ తడబడ్డా కూడా తర్వాత పుంజుకుని సంజూ శామ్‌సన్‌తో కలిసి చక్కటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. అర్ధ సెంచరీలో 6 ఫోర్లు సాధించగా.. 3 సిక్సర్లు బాది అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపాడు. ఎక్కడ డకౌట్‌ అవుతాడోనని భయాందోళన చెందిన ప్రేక్షకులకు మాత్రం అభిషేక్‌ ఉత్సాహం నింపి వారి నిరాశను దూరం చేశాడు. వరుసగా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న అభిషేక్‌ ఫైనల్‌లో మాత్రం నిరాశపరిస్తే భారత జట్టుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అయ్యేది. భారీ లక్ష్యం విధించి ప్రత్యర్థిని ప్రమాదంలో నెట్టాలని భారత్‌ వేసిన వ్యూహం అభిషేక్‌ శర్మ ఇన్నింగ్స్‌తో ఫలించిందని చెప్పుకోవచ్చు. సెంచరీ దిశగా అడుగుపెడతానుడనుకుంటే రచిన్‌ రవీంద్ర వేసిన చక్కటి బంతికి అభిషేక్‌ దొరికిపోయాడు. ఆ ఔట్‌ కూడా ఎలా ఔటయ్యాడా? అని ఆశ్చర్యానికి గురవ్వాల్సిన పరిస్థితి. అభిషేక్‌ ఔటవడంతో క్రీజులోకి ఇషాన్‌ కిషన్‌ దిగాడు. మరి ఉత్కంఠ రేపే ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు ఎలా ఆడుతుందా? చివరికి విజయం సాధిస్తుందా? అనేది కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూడాల్సిందే.

