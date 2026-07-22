/Abrar Ahmed Sunrisers: కావ్యా పాప కొంపముంచిన పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్..రూ.2.45 కోట్లు దండగ..గెలిచే మ్యాచ్ ఇలా..!

Abrar Ahmed Sunrisers Leeds: ది హండ్రెడ్ లీగ్ 2026 సీజన్ తొలి మ్యాచ్లోనే కావ్య మారన్ యాజమాన్యంలోని సన్రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టుకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఎంఐ లండన్తో జరిగిన ఈ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ లీడ్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘోర పరాజయం పాలైంది. కెప్టెన్ సామ్ కరన్, విద్వంసకర బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్లతో ఎంఐ లండన్ సునాయాస విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
మ్యాచ్ హైలైట్స్
ఎంఐ లండన్ టాస్ గెలిచి మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన సన్రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టు 99 బంతుల్లో 143 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. అయితే 144 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన ఎంఐ లండన్ జట్టు 84 బంతుల్లో 3 వికెట్లు కోల్పోయి 144 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది (ఇంకా 16 బంతులు మిగిలి ఉండగానే విజయం).
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ లీడ్స్కు ఓపెనర్లు మిచెల్ మార్ష్ (41), ర్యాన్ రికెల్టన్ (25) ఆకట్టుకునే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత జాక్ క్రౌలీ (11 బంతుల్లో 29), టామ్ ఆల్సాప్ (18 బంతుల్లో 31) రాణించడంతో జట్టు 143 పరుగులు చేయగలిగింది. స్టార్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్ (8) మాత్రం తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. ఎంఐ లండన్ బౌలర్లలో రిచర్డ్ గ్లీసన్ 19 బంతుల్లో 4 వికెట్లతో చెలరేగగా, సామ్ కరన్ 2, రషీద్ ఖాన్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
విరుచుకుపడ్డ పూరన్, సామ్ కరన్
144 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఎంఐ లండన్కు ఆరంభంలోనే గట్టి షాక్ తగిలింది. విల్ జాక్స్ (2), జేమ్స్ విన్స్ (0) త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు. అయితే, ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ సామ్ కరన్ (60), నికోలస్ పూరన్ (22 బంతుల్లో 58) సన్రైజర్స్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షం కురిపిస్తూ మ్యాచ్ను ఏకపక్షం చేశారు. పూరన్ కేవలం 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం.
పాక్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ను చితక్కొట్టిన పూరన్-కరన్
వేలంలో ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేసి, ఈ మ్యాచ్తో అరంగేట్రం చేసిన పాకిస్తాన్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్కు ఈ మ్యాచ్ ఒక పీడకలగా మారింది. 70 బంతుల తర్వాత బౌలింగ్కు వచ్చిన అబ్రార్ అహ్మద్ ఒకే ఓవర్లో 3 సిక్సర్లు సమర్పించుకున్నాడు. తొలి బంతికి సామ్ కరన్ మిడ్వికెట్ మీదుగా భారీ సిక్స్ బాదగా, ఆ తదుపరి 74, 75వ బంతులకు నికోలస్ పూరన్ వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాది విజయానికి చేరువ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు మైదానానికి వచ్చిన టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ కూడా పూరన్, కరన్ ల విధ్వంసకర హిట్టింగ్ను ఎంతో ఆస్వాదిస్తూ కనిపించాడు.
ఇంగ్లండ్ వేదికగా జరిగే 'ది హండ్రెడ్ 2026' లీగ్లో సన్రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ (సన్రైజర్స్ లీడ్స్) పాకిస్తానీ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ను వేలంలో సొంతం చేసుకోవడం క్రికెట్ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. 2008 ఐపీఎల్ తర్వాత ఏ ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ కూడా పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లను తమ జట్లలోకి తీసుకోలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ లీగ్స్లో జట్లను కలిగి ఉన్న భారతీయ ఫ్రాంచైజీలు కూడా ఇదే విధానాన్ని పాటిస్తాయని అందరూ భావించారు. అయితే, కావ్య మారన్ యాజమాన్యంలోని సన్రైజర్స్ లీడ్స్ మాత్రం అబ్రార్ అహ్మద్ను £190,000 (సుమారు ₹2.45 కోట్లు) వెచ్చించి కొనుగోలు చేసింది.
కావ్య మారన్ ఏమన్నారంటే?
పాకిస్తాన్ ఆటగాడిని ఎంపిక చేసుకోవడంపై 'ది టెలిగ్రాఫ్' ఇంటర్వ్యూలో కావ్య మారన్ను సూటిగా ప్రశ్నించగా, ఆమె దానికి దౌత్యపరంగా సమాధానమిచ్చారు. ప్రత్యక్షంగా వివాదాల జోలికి వెళ్లకుండా సమాధానాన్ని దాటవేస్తూ.. "మా పురుషుల, మహిళల జట్ల ఎంపిక పట్ల మేము పూర్తి సంతృప్తితో ఉన్నాము. ఒక జట్టును నిర్మించేటప్పుడు మేము చాలా రకాల అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాము" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
'ది హండ్రెడ్ 2026' ప్రత్యేకతలు
ఈసారి 'ది హండ్రెడ్' లీగ్లో కేవలం ఇద్దరు పాకిస్తానీ ప్లేయర్లు మాత్రమే వేలంలో ఎంపికయ్యారు. అబ్రార్ అహ్మద్ను సన్రైజర్స్ లీడ్స్ దక్కించుకోగా, ఉస్మాన్ తారిఖ్ను బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ జట్టు రూ.1.80 కోట్లకు (£140,000) సొంతం చేసుకుంది. జూలై 21న ప్రారంభమైన లీగ్ తొలి మ్యాచ్లోనే సన్రైజర్స్ లీడ్స్ తమ తుది జట్టు (Playing XI)లో అబ్రార్ అహ్మద్కు అవకాశం కల్పించింది. ఈ లీగ్లోని 8 జట్లలో 4 జట్లు ఐపీఎల్ యాజమాన్యాల చేతిలోనే ఉన్నాయి. సన్రైజర్స్ లీడ్స్ (SRH), ఎంఐ లండన్ (ముంబై ఇండియన్స్), మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ (LSG), సదరన్ బ్రేవ్స్ (ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సహ యజమాని GMR గ్రూప్) వారు ఉన్నారు. జూలై 21న ప్రారంభమైన 'ది హండ్రెడ్' టోర్నీ ఆగస్టు 16న జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్తో ముగుస్తుంది.
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