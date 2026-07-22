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Abrar Ahmed Sunrisers: కావ్యా పాప కొంపముంచిన పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్..రూ.2.45 కోట్లు దండగ..గెలిచే మ్యాచ్ ఇలా..!

Abrar Ahmed Sunrisers Leeds: ఇంగ్లండ్‌ వేదికగా జరిగే 'ది హండ్రెడ్ 2026' లీగ్‌లో సన్‌రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ (సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్) పాకిస్తానీ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్‌ను వేలంలో సొంతం చేసుకోవడం క్రికెట్ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఆ జట్టు తొలి మ్యాచ్‌లోనే పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్ సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ జట్టు కొంపముంచాడు. తన చెత్త బౌలింగ్‌తో ప్రత్యర్థి జట్టును విజయ తీరాలకు చేర్చాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:44 PM IST
Abrar Ahmed Sunrisers: కావ్యా పాప కొంపముంచిన పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్..రూ.2.45 కోట్లు దండగ..గెలిచే మ్యాచ్ ఇలా..!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Abrar Ahmed Sunrisers: కావ్యా పాప కొంపముంచిన పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్..రూ.2.45 కోట్లు దండగ..గెలిచే మ్యాచ్ ఇలా..!
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