/AFG vs IND: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ Vs భారత్ మధ్య ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్.. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియా

AFG vs IND Playing XI: భారత్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్ల మధ్య న్యూ చండీగఢ్లోని న్యూ పీసీఏ స్టేడియంలో ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. టీమిండియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లతో సందడిగా కనిపించిన ఈ మైదానం ఇప్పుడు సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ క్రికెట్కు వేదికగా మారుతోంది. టీమిండియా కూడా చాలా నెలల విరామం తర్వాత మళ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడబోతోంది. గత ఏడాది నవంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో చివరిసారిగా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడిన భారత జట్టు ఇప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచ్తో బరిలోకి దిగుతోంది. ఐపీఎల్ ముగిసిన 6 రోజులకే ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుండటంతో ఆటగాళ్లు టీ20 ఫార్మాట్ నుంచి టెస్ట్ క్రికెట్కు త్వరగా అలవాటు పడాల్సి ఉంటుంది. భారత జట్టులోని 15 మంది సభ్యుల్లో ఎనిమిది మంది ఇటీవలే ఐపీఎల్ ఫైనల్లో ఆడినవారే.
భారత్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య జరగనున్న ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో భాగం కాకపోయినా భారత జట్టు దీన్ని ఎంతో ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటోందని టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్పష్టం చేశారు. జట్టు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైందని, విజయమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతుందన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టుకు ఇది టెస్ట్ క్రికెట్లో మరో కీలక అవకాశం. టెస్ట్ హోదా పొందిన తర్వాత ఆ జట్టు ఆడుతున్న 13వ మ్యాచ్ ఇది. గతంలో భారత్ చేతిలో ఘోర ఓటమి చవిచూసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈసారి మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాలని చూస్తోంది. జట్టులో కీలక ఆటగాడు రషీద్ ఖాన్ అందుబాటులో లేకపోయినా.. కెప్టెన్ హష్మతుల్లా షాహిదీ జట్టుపై పూర్తి నమ్మకం వ్యక్తం చేశాడు. కొత్త హెడ్ కోచ్ రిచర్డ్ పైబస్కు కూడా ఇది తొలి అసైన్మెంట్.
ఇక భారత్ జట్టులో యువ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ నెం. 3 స్థానంలో కొనసాగనున్నాడు. దీనితో దేవదత్ పడిక్కల్కు మరోసారి నిరీక్షణ తప్పలేదు. లెప్టార్మ్ స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్ టీమిండియా తరపున టెస్ట్ అరంగేట్రం చేయనున్నట్లు గిల్ తెలిపాడు. మరోవైపు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ మ్యాచ్లో బెంచ్కే పరిమితమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టులో మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ రహ్మానుల్లా, ఎడమచేతి స్పిన్ ఆల్రౌండర్ నంగేయాలియా ఖరోటేలకు టెస్ట్ అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్ ఉంది.
మరోవైపు పిచ్ విషయానికి వస్తే.. నల్ల మట్టితో తయారైన ఈ వికెట్ బ్యాటర్లకు అనుకూలంగా ఉండనుంది. అయితే తీవ్ర ఎండలు ఉండటంతో మధ్యాహ్నం ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్, సహనానికి కూడా ఈ మ్యాచ్ పరీక్షగా మారనుంది.
టీమిండియా ప్లేయింగ్ XI:
శుభ్మన్ గిల్ (C), రిషభ్ పంత్ (WC), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, బి సాయి సుదర్శన్, ధృవ్ జురెల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, మానవ్ సుతార్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్లేయింగ్ XI:
హష్మతుల్లా షాహిదీ (C), అఫ్సర్ జజాయ్ (WC), సెదీకుల్లా అతల్, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, రహ్మత్ షా, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, రహ్మానుల్లా, షరఫుద్దీన్ అష్రఫ్, నంగేయాలియా ఖరోటే, ఖైస్ అహ్మద్, జియౌర్ రెహ్మాన్.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook