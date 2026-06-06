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AFG vs IND: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ Vs భారత్ మధ్య ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్.. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియా

AFG vs IND: భారత్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్ల మధ్య నేడు జరగనున్న ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. న్యూ చండీగఢ్‌లోని న్యూ పీసీఏ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ మైదానం తొలిసారిగా టెస్ట్ క్రికెట్‌కు ఆతిథ్యం ఇస్తుండగా, టీమిండియా కూడా గత ఏడాది నవంబర్ తర్వాత మళ్లీ తెల్ల దుస్తుల్లో బరిలోకి దిగుతోంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌పై క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:50 AM IST
AFG vs IND: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ Vs భారత్ మధ్య ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్.. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియా
Image Credit: AFG vs IND Only Test 2026 India Predicted Playing Xi Pitch Report Match Preview And Team News (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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