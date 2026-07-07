Shapoor Zadran Death News: అఫ్గానిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాపూర్ జద్రాన్ (38) అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. కొన్ని నెలలుగా ఆయన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కు సంబంధించిన హెమోఫాగోసైటిక్ లింఫోహిస్టియోసైటోసిస్ (HLH) అనే వ్యాధితో పోరాడుతున్నారు. ఢిల్లీలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ.. మంగళవారం తుది శ్వాస విడిచారు. జద్రాన్ మృతి పట్ల అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు సంతాపం తెలిపింది. కొంతకాలంగా తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయనను మెరుగైన వైద్యం కోసం భారత్కు తీసుకువచ్చారు. ఢిల్లీలోని ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి నిపుణులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇవాళ పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయన మరణించారు. జద్రాన్ అకాల మరణం క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
జద్రాన్ తీవ్రమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ రుగ్మత అయిన హెమోఫాగోసైటిక్ లింఫోహిస్టియోసిస్ (HLH)తో పోరాడుతున్నాడు. గత ఏడాది తొలిసారి అక్టోబర్లో మొదటిసారి అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. అతడిని ఆరోగ్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షించిన అఫ్గాన్ వైద్యులు.. భారత్లో చికిత్స పొందాలనికి సలహా ఇచ్చారు. జనవరి నెల నుంచి ఈ అరుదైన వ్యాధికి చికిత్స పొందేందుకు జద్రాన్ భారత్కు వచ్చాడు. ప్రత్యేక వైద్యుల ఆధ్వర్యంలో చికిత్స అందిస్తున్నా.. జద్రాన్ కోలులేక తుది శ్వాస విడిచారు.
దాదాపు దశాబ్ద కాలంపాటు అఫ్గానిస్థాన్ జట్టుకు జద్రాన్ ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అప్గాన్ టీమ్కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సరైన గుర్తింపు లేని రోజుల్లో.. ఆ జట్టును అగ్రశ్రేణి జట్లకు సవాలు విసిరే స్థాయికి చేర్చిన ఆటగాళ్లలో షాపూర్ జద్రాన్ ముందు వరుసలో ఉంటాడు. తనదైన దూకుడైన బౌలింగ్ శైలి, అద్భుతమైన వేగంతో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను వణికించిన జద్రాన్.. జట్టుకు ఎన్నో గుర్తుండిపోయే విజయాలను అందించారు. అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 2009 నుంచి 2020 మధ్య 44 వన్డేలలో 43 వికెట్లు, 36 టీ20లలో 37 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2015 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్లో స్కాట్లాండ్పై జద్రాన్ కొట్టిన విన్నింగ్ షాట్ను అభిమానులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. ఆఖరి ఓవర్లలో జద్రాన్ బ్యాట్తో అఫ్గాన్ టీమ్ను గెలిపించాడు.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
"షాపూర్ జద్రాన్ అఫ్గాన్ క్రికెట్కు పునాది వేసిన కీలక ప్లేయర్లలో ఒకరు. ఆయన అంకితభావం, అభిరుచి, అచంచలమైన నిబద్ధత మన దేశంలో క్రికెట్ ఉన్నతి, అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వేదికపై అఫ్గానిస్థాన్ను ఒక బలమైన పోటీదారుగా నిలబెట్టడంలో ఆయన చేసిన కృషి అనన్యం. ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్గానే కాకుండా, మైదానంలో ఆయన చూపించే పట్టుదల.. జట్టుపై ఉన్న నిబద్ధత యువ ఆటగాళ్లకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చాయి." అని అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ట్వీట్ చేసింది. షాపూర్ జద్రాన్ మృతి పట్ల అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (ACB), సహచర క్రికెటర్లతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రీడా ప్రముఖులు తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అఫ్గాన్ క్రికెట్కు ఆయన చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుంటున్నారు.