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క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం.. అఫ్గానిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ మృతి

Shapoor Zadran Death News: అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. మాజీ క్రికెటర్ షాపూర్ జద్రాన్ (38) అనారోగ్యంతో ఢిల్లీలో మంగళవారం తుది శ్వాస విడిచారు.  జద్రాన్ మరణాన్ని అఫ్గాన్ క్రికెట్ బోర్డు ధృవీకరించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 07, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:37 PM IST
క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం.. అఫ్గానిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ మృతి
Image Credit: Shapoor Zadran (Source: IANS)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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