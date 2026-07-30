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Ajinkya Rahane Captaincy: రహానే కెప్టెన్సీలో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్ ఓడిపోలేదు..కానీ, చివరికి జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టారు!

Ajinkya Rahane Captaincy Record: టీమ్ఇండియా విలక్షణ ఆటగాడు అజింక్య రహానే.. క్రికెట్ నుంచి అన్నీ ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే రహానే కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు ఏ మ్యాచ్ ఓడిపోలేదు. ఈ క్రమంలో రహానే సక్సెస్‌ఫుల్ రేట్ ఎంతో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jul 30, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:01 PM IST
Ajinkya Rahane Captaincy: రహానే కెప్టెన్సీలో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్ ఓడిపోలేదు..కానీ, చివరికి జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టారు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ajinkya Rahane Captaincy: రహానే కెప్టెన్సీలో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్ ఓడిపోలేదు..కానీ, చివరికి జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టారు!
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