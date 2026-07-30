/Ajinkya Rahane Captaincy: రహానే కెప్టెన్సీలో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్ ఓడిపోలేదు..కానీ, చివరికి జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టారు!

Ajinkya Rahane Captaincy Record: భారత క్రికెట్ జట్టులో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్గా.. ప్రామిసింగ్ బ్యాటర్గా నిలిచిన అజింక్య రహానే తాజాగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ రోజు నుంచి తాను క్రికెట్లోని అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి పక్కకు తప్పుకుంటున్నట్లు రహానే ఓ వీడియో ద్వారా వెల్లడించాడు. అయితే ఆయన భారత జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన టెస్టు, వన్డే మ్యాచ్ల్లో ఒక్కటి కూడా భారత్ ఓడిపోకపోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఆయన టెస్టు కెప్టెన్సీ రికార్డులను పరిశీలిద్దాం.
అడిలైడ్లో భారత్ కేవలం 36 పరుగులకే ఆలౌట్ అయి ఘోర పరాజయం చవిచూసిన తరుణంలో.. ప్రధాన ఆటగాళ్ల గాయాలతో సతమతమవుతున్న జట్టును విజయవంతంగా నడిపించి, ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై అజరామరమైన చారిత్రాత్మక సిరీస్ విజయాన్ని అందించిన అజింక్య రహానె కెప్టెన్సీ ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయమే. భారత టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో రహానె కెప్టెన్సీ ప్రస్థానం స్వల్పకాలమే అయినప్పటికీ, అది అత్యంత అద్భుతమైన, విజయవంతమైన అధ్యాయంగా నిలిచింది.
బోర్డర్-గావస్కర్ ట్రోఫీ విజయం
రెగ్యులర్ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ పెటర్నటీ సెలవులపై స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లినప్పుడు, 2020-21 ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భాగంగా రహానె కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇది ఆయన కెరీర్లోనే అత్యంత కీలకమైన మలుపు.
36 పరుగులకే కుప్పకూలి తీవ్ర నైపుణ్య, మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్న జట్టుకు మెల్బోర్న్ (MCG) వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టులో రహానె తన అద్భుతమైన ప్రశాంతతతో ఒక అసాధారణ శతకం బాది జట్టును విజయపథంలో నిలిపారు. ఆ తర్వాత, కీలక ఆటగాళ్లు గాయాలపాలై బలహీనంగా మారిన జట్టును ఆస్ట్రేలియాలోని కంచుకోట అయిన గబ్బాలో అపూర్వ విజయానికి నడిపించి, 2-1 తేడాతో చారిత్రాత్మక సిరీస్ను కైవసం చేసుకునేలా చేశారు.
అజేయ రికార్డు, ప్రత్యేకత
ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టెస్ట్ మ్యాచ్లకు నాయకత్వం వహించి, ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా ఓడిపోని అతికొద్దిమంది భారత కెప్టెన్లలో రహానె ఒకరు. భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత సవాలుతో కూడిన విదేశీ పర్యటనలలో, ఆయన ప్రదర్శించిన ప్రశాంతమైన కూడిన నాయకత్వ శైలి.. దేశంలోని అత్యుత్తమ తాత్కాలిక కెప్టెన్లలో ఒకరిగా ఆయన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది.
రహానే కెప్టెన్సీ రికార్డు..
టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు 6 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో 4 విజయాలను నమోదు చేయగా.. రెండు మ్యాచ్లు డ్రాగా నిలిచాయి. అయితే రహానే కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన మ్యాచ్ల్లో భారత జట్టు ఓటమి పాలవ్వలేదు. దీంతో అజింక్య రహానే విజయాల శాతం 66.67గా నమోదైంది. దీంతో పాటు ఆస్ట్రేలియా వేదికగా 2020-21లో జరిగిన బోర్డర్ -గావస్కర్ ట్రోఫీని భారత జట్టు గెలుపొందింది. అలాగే 3 వన్డేల్లో మూడు విజయాలు.. టీ20ల్లో ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో ఒకటి గెలిచి మరొకటి ఓడింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook